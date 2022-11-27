В Башкирии 58-летний мужчина получил серьезную травму на рабочем месте

В его ходе было установлено, что к несчастному случаю привело то, что работодателем не были выполнены мероприятия, предусмотренные при производстве на высоте. Кроме того, бригадир и грузчик были допущены к погрузочно-разгрузочным работам без необходимого обучения по охране труда. Таким образом, причинами несчастного случая стали неудовлетворительная организация производства работ, а также недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда.

пресс-служба Гострудинспекции РБ