В Башкирии 58-летний мужчина получил серьезную травму на рабочем месте
В Туймазах на рабочем месте пострадал 58-летний мужчина. Накануне Гострудинспекция завершила расследование несчастного случая, рассказали в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошел 21 апреля. В ходе выполнения работ по строповке груза на рабочего «наехал» крюк козлового крана. Мужчина упал с высоты более трёх метров и получил легкую травму, однако спустя некоторое время её переквалифицировали в тяжёлую.
В его ходе было установлено, что к несчастному случаю привело то, что работодателем не были выполнены мероприятия, предусмотренные при производстве на высоте. Кроме того, бригадир и грузчик были допущены к погрузочно-разгрузочным работам без необходимого обучения по охране труда. Таким образом, причинами несчастного случая стали неудовлетворительная организация производства работ, а также недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда.
пресс-служба Гострудинспекции РБ
Работодателя привлекли к административной ответственности в виде штрафов.