В Башкирии простились с Алмазом Хабибуллиным, погибшим в ходе СВО

В Бураевском районе Башкирии проводили в последний путь 22-летнего Алмаза Хабибуллина, погибшего во время СВО. Об этом рассказал глава муниципалитета Рушан Гареев.

Алмаз Хабибуллин родился в селе Кулаево в 2000 году. После окончания школы парень поступил в сельскохозяйственный колледж. Проработав год трактористом, отправился на срочную службу в армию. Вернувшись домой, он работал механизатором.