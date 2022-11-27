В Башкирии простились с Алмазом Хабибуллиным, погибшим в ходе СВО

В Бураевском районе Башкирии проводили в последний путь 22-летнего Алмаза Хабибуллина, погибшего во время СВО. Об этом рассказал глава муниципалитета Рушан Гареев.

Фото №1 - В Башкирии простились с Алмазом Хабибуллиным, погибшим в ходе СВО

Алмаз Хабибуллин родился в селе Кулаево в 2000 году. После окончания школы парень поступил в сельскохозяйственный колледж. Проработав год трактористом, отправился на срочную службу в армию. Вернувшись домой, он работал механизатором.

В октябре 2022 года Алмаза призвали в армию в рамках частичной мобилизации. К сожалению, Алмаз Хабибуллин погиб, выполняя боевую задачу в зоне СВО. С молодым человеком простились 24 ноября.

Хабибуллина Алмаза Рашитовича мы запомним как достойного сына, патриота родной земли и как гражданина с высоким чувством ответственности.

Рушан Гареев, глава Бураевского района

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