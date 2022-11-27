Шесть семей из Башкирии награждены медалью «Родительская доблесть»

Особые слова благодарности мамам, чьи сыновья защищают нашу Родину. Мы знаем, как вы переживаете, не спите ночами. Пусть все они вернутся домой живыми и невредимыми. У нас в республике сильны традиции взаимопомощи. В трудную минуту наши женщины проявляют настоящую трудовую доблесть, понимая, что чужих детей не бывает. Так поступила Лира Ермолаева, супруга мобилизованного бойца. Она объединила всех женщин Кармаскалинского района, и вместе они сшили три тысячи балаклав. Матери и жены собирают посылки, открывают волонтерские цеха. Даже бабушки не остаются в стороне, вяжут для бойцов теплые варежки и носки. Женщины всей республики вовлечены в добрые дела.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан