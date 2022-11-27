Шесть семей из Башкирии награждены медалью «Родительская доблесть»

В последнее воскресенье ноября в России отмечается День матери. На неделе в Башопере чествовали многодетные семьи, а также родителей, вырастивших детей, чьими поступками и подвигами гордится страна. Государственные награды – медали «Родительская доблесть» – они получили из рук главы республики. Радий Хабиров поздравил всех мам Башкортостана с самым трепетным праздником и пожелал семьям дружбы и благополучия.
Семейный устав в этом доме – на самом видном месте. Записать права самой главной женщины – лучшее решение. Периодически перечитывать его могут все 33 ребенка Гольсирен Дербеневой. Семья – многодетная в десятикратном размере. Но места здесь хватает каждому. День матери – особенно почитаемый праздник, ведь главное, что место нашлось для всех в сердце.
Мам со всей республики накануне профессионального праздника чествовали в театре оперы и балета. До начала церемонии с женщинами, чьи сыновья выполняют или погибли, выполняя воинский долг в специальной военной операции, пообщался Радий Хабиров. Руководитель региона выразил этим семьям особые слова благодарности.
Из рук главы республики шесть семей получили государственные награды – медали «Родительская доблесть» за особый вклад в воспитание детей. Когда на сцену поочередно поднялись родители Максима Серафимова, Игоря Насибуллина и Тамерлана Ильгамова, зал привествовал их стоя. Три Героя России, военнослужащие погибли в зоне проведения СВО, защищая Родину.
Медали «Родительская доблесть» удостоилась Гольсирен Дербенева, воспитавшая пятерых родных и 28 приемных детей. Чествовали также мам и пап, взрастивших героев, чьи подвиги стали известными за пределами страны. На сцену поднялась тетя Рустама Набиева, которая после смерти мамы стала ему опорой в жизни. Родители воспитанника башкирского хоккея, двукратного обладателя Кубка Стэнли Андрея Василевского рассказали секрет воспитания чемпионов. Он оказался прост и сложен одновременно.
Республика занимает первое место в ПФО по числу многодетных семей – таких в регионе сейчас 50 тысяч. Они воспитывают более 160 тысяч детей. Праздник – День матери – дань уважения к материнскому труду. Выходных в этой профессии практически не бывает.