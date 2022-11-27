Шесть семей из Башкирии награждены медалью «Родительская доблесть»

В последнее воскресенье ноября в России отмечается День матери. На неделе в Башопере чествовали многодетные семьи, а также родителей, вырастивших детей, чьими поступками и подвигами гордится страна. Государственные награды – медали «Родительская доблесть» – они получили из рук главы республики. Радий Хабиров поздравил всех мам Башкортостана с самым трепетным праздником и пожелал семьям дружбы и благополучия.

Семейный устав в этом доме – на самом видном месте. Записать права самой главной женщины – лучшее решение. Периодически перечитывать его могут все 33 ребенка Гольсирен Дербеневой. Семья – многодетная в десятикратном размере. Но места здесь хватает каждому. День матери – особенно почитаемый праздник, ведь  главное, что место нашлось для всех в сердце.

Самая главная отдача – любви детей. То, что мы даем. Приятно, что дети сюрпризы придумывают. Самое главное, чтобы были счастливы и нашли свою дорогу. Тогда и мы счастливы.

Гольсирен Дербенёва, многодетная мама

Мам со всей республики накануне профессионального праздника чествовали в театре оперы и балета. До начала церемонии с женщинами, чьи сыновья выполняют или погибли, выполняя воинский долг в специальной военной операции, пообщался Радий Хабиров. Руководитель региона выразил этим семьям особые слова благодарности.

Особые слова благодарности мамам, чьи сыновья защищают нашу Родину. Мы знаем, как вы переживаете, не спите ночами. Пусть все они вернутся домой живыми и невредимыми. У нас в республике сильны традиции взаимопомощи. В трудную минуту наши женщины проявляют настоящую трудовую доблесть, понимая, что чужих детей не бывает. Так поступила Лира Ермолаева, супруга мобилизованного бойца. Она объединила всех женщин Кармаскалинского района, и вместе они сшили три тысячи балаклав. Матери и жены собирают посылки, открывают волонтерские цеха. Даже бабушки не остаются в стороне, вяжут для бойцов теплые варежки и носки. Женщины всей республики вовлечены в добрые дела.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Из рук главы республики шесть семей получили государственные награды – медали «Родительская доблесть» за особый вклад в воспитание детей. Когда на сцену поочередно поднялись родители Максима Серафимова, Игоря Насибуллина и Тамерлана Ильгамова, зал привествовал их стоя. Три Героя России, военнослужащие погибли в зоне проведения СВО, защищая Родину. 

Ему еще при жизни дали Героя России. Он не успел получить эту награду. 29 марта он геройски погиб.

Роза Насибуллина, мама Героя России Игоря Насибуллина
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Наверное, мы рождаемся, чтобы выполнить долг на земле. Его долг был показать пример доблести. Он был настоящим воином, он говорил: «Моя группа – это моя семья». Мы либо вместе, либо бьемся до последнего». Так он и поступил.

Алина Серафимова, мама Героя России Максима Серафимова

Медали «Родительская доблесть» удостоилась Гольсирен Дербенева, воспитавшая пятерых родных и 28 приемных детей. Чествовали также мам и пап, взрастивших героев, чьи подвиги стали известными за пределами страны. На сцену поднялась тетя Рустама Набиева, которая после смерти мамы стала ему опорой в жизни. Родители воспитанника башкирского хоккея, двукратного обладателя Кубка Стэнли Андрея Василевского рассказали секрет воспитания чемпионов. Он оказался прост и сложен одновременно.

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Быть честным друг к другу. С самого маленького возраста. Разговаривать как с равным себе. Не надо отгонять их от себя. Большое доверие.

Андрей Василевский, российский хоккеист, отец хоккеистов Алексея и Андрея Василевских

Республика занимает первое место в ПФО по числу многодетных семей – таких в регионе сейчас 50 тысяч. Они воспитывают более 160 тысяч детей. Праздник – День матери – дань уважения к материнскому труду. Выходных в этой профессии практически не бывает. 

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