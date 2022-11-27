Школьные столовые Башкирии признаны лучшими в России

В 2019 году в Башкортостане сфера питания в школах подверглась многочисленным улучшениям. Инициатором всех реформ стал руководитель региона Радий Хабиров. По всей республике стало действовать единое меню. Оно расписано на десять дней и повторяется не чаще, чем раз в два дня. Сбалансированный рацион разрабатывают с диетологами с учетом всех физиологических потребностей детей. Прислушиваются не только к мнению главных потребителей, но и к словам их родителей.