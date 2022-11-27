Школьные столовые Башкирии признаны лучшими в России

Лучшая школьная столовая в стране и лучший школьный повар России. Башкирские кулинары завоевали не только сердца учащихся, но и добились признания жюри на федеральном конкурсе, итоги которого подвели на этой неделе. Профессиональные состязания школьных поваров и специалистов питания проводятся второй год подряд. В этот раз местом состязаний стала Уфа.
Блюда, экзотические для нас, повседневные для школьников Якутии. Суровый климат оправдывает подобное меню. Большую его часть занимают мясные и молочные продукты.
Уфа стала второй площадкой федерального этапа конкурса «Лучшая школьная столовая». В прошлом году соревнования прошли в Москве. В Башкортостане блюда, которыми кормят школьников, представили 75 регионов. Калмыцкий чай, компот из морошки, рыбные деликатесы из Южно-Сахалинска – география напрямую определяет рацион детей.
И конкурс показал, в Башкортостане не только лучшие практики организации школьного питания, но и лучшие повара. Представители республики стали призерами суперфинала Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая – 2022», который прошел в Москве. Первое место в этой номинации занял 161-й уфимский лицей. А Иглинская школа №11 стала третьей в номинации «Лучшая столовая сельской школы». Также лауреатом стала столовая школы №12 села Буздяк. А вот лучшим школьным поваром России стала работница столичной школы №186 Татьяна Екимова.
О необходимости качественного питания школьников как о важной части укрепления их здоровья Глава Башкортостана говорит регулярно. Этому вопросу в последние годы уделяется пристальное внимание властей. При этом Радий Хабиров потребовал жестко пресекать любую экономию на детях и доверять проверенным поставщикам. Большое внимание уделяется и взаимодействию с подрядчиками. А бракеражные комиссии, созданные при школах, стали незаменимым механизмом по контролю качества питания внутри учебного учреждения.
В 2019 году в Башкортостане сфера питания в школах подверглась многочисленным улучшениям. Инициатором всех реформ стал руководитель региона Радий Хабиров. По всей республике стало действовать единое меню. Оно расписано на десять дней и повторяется не чаще, чем раз в два дня. Сбалансированный рацион разрабатывают с диетологами с учетом всех физиологических потребностей детей. Прислушиваются не только к мнению главных потребителей, но и к словам их родителей.
Сейчас в Башкортостане почти 300 тысяч школьников питаются бесплатно: ученики младших классов, ребята с ограниченными возможностями здоровья, дети из многодетных малоимущих семей. Кроме того, появилась дополнительная поддержка для еще одной группы – документ подписан главой республики.
Каждый учебный год от школьников требует много сил. В Башкортостане над пищей для ума трудятся лучшие повара. И звонкий стук ложек по тарелкам – самая высокая оценка их стараний.