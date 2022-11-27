Школьные столовые Башкирии признаны лучшими в России

Лучшая школьная столовая в стране и лучший школьный повар России. Башкирские кулинары завоевали не только сердца учащихся, но и добились признания жюри на федеральном конкурсе, итоги которого подвели на этой неделе. Профессиональные состязания школьных поваров и специалистов питания проводятся второй год подряд. В этот раз местом состязаний стала Уфа.

Блюда, экзотические для нас, повседневные для школьников Якутии. Суровый климат оправдывает подобное меню. Большую его часть занимают мясные и молочные продукты. 

У нас меню на 20 дней. Все зависит от наслега – села. Где больше коров, там говядина, где оленей, там оленина.

Екатерина Иванова, участник конкурса «Лучшая школьная столовая» /Республика Саха/

Уфа стала второй площадкой федерального этапа конкурса «Лучшая школьная столовая». В прошлом году соревнования прошли в  Москве. В Башкортостане блюда, которыми кормят школьников, представили 75 регионов. Калмыцкий чай, компот из морошки, рыбные деликатесы из Южно-Сахалинска – география напрямую определяет рацион детей.

Питание в Москве высокого уровня. Искать лучшие практики нужно было в регионах. И такие практики есть в Башкортостане.

Валентина Иванова, руководитель федерального центра мониторинга питания обучающихся Минпросвещения России

И конкурс показал, в Башкортостане не только лучшие практики организации школьного питания, но и лучшие повара. Представители республики стали призерами суперфинала Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая – 2022», который прошел в Москве. Первое место в этой номинации занял 161-й уфимский лицей. А Иглинская школа №11 стала третьей в номинации «Лучшая столовая сельской школы». Также лауреатом стала столовая школы №12 села Буздяк. А вот лучшим школьным поваром России стала работница столичной школы №186 Татьяна Екимова.

К конкурсу мы готовились с большим волнением, серьезно. Для нас большое счастье – одержать победу среди десятка команд. Буду и дальше стараться радовать ребятишек вкусной и полезной едой.

Татьяна Екимова, победитель в номинации «Лучший повар школьной столовой»
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О необходимости качественного питания школьников как о важной части укрепления их здоровья Глава Башкортостана говорит регулярно. Этому вопросу в последние годы уделяется пристальное внимание властей.  При этом Радий Хабиров потребовал жестко пресекать любую экономию на детях и доверять проверенным поставщикам. Большое внимание уделяется и взаимодействию с подрядчиками. А бракеражные комиссии, созданные при школах, стали незаменимым механизмом по контролю качества питания внутри учебного учреждения.

Вместе с нашими коллегами мы возродили молочную кухню, и мы пытаемся объединить ее со школьной столовой. Когда детям дают этот пакетик или стаканчик, и там, например, йогурт, он всегда съедается. Вообще то, чем занимается школьная столовая, обеспечивает будущее нации. Мы должны подготовить здоровое поколение, а это – хорошее питание.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В 2019 году в Башкортостане сфера питания в школах подверглась многочисленным улучшениям. Инициатором всех реформ стал руководитель региона Радий Хабиров. По всей республике стало действовать единое меню. Оно расписано на десять дней и повторяется не чаще, чем раз в два дня. Сбалансированный рацион разрабатывают с диетологами с учетом всех физиологических потребностей детей. Прислушиваются не только к мнению главных потребителей, но и к словам их родителей.

Сегодня мы подключаем родителей и широкую общественность к контролю за школьным питанием. Стремимся к тому, чтобы школы активно взаимодействовали с семьями при разработке рациона школьного меню.

Сергей Кравцов, министр просвещения Российской Федерации

Сейчас в Башкортостане почти 300 тысяч школьников питаются бесплатно: ученики младших классов, ребята с ограниченными возможностями здоровья, дети из многодетных малоимущих семей. Кроме того, появилась дополнительная поддержка для еще одной группы – документ подписан главой республики.

Дети мобилизованных: студенты ссузов, школьники и дошкольники – будут полностью обеспечены бесплатным питанием.

Айбулат Хажин, министр образования и науки Республики Башкортостан

Каждый учебный год от школьников требует много сил. В Башкортостане над пищей для ума трудятся лучшие повара. И звонкий стук ложек по тарелкам – самая высокая оценка их стараний.

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