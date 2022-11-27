Уфимское предприятие переориентировалось на пошив теплой одежды для участников СВО

О том, что больше всего нужно солдатам на фронте, мастерицы теперь узнают из первых уст. В добровольческих рядах есть не только швеи, но и военнослужащие. Артур Галеев был ранен в боях под Красным Лиманом, лишился руки. Теперь как человек, испытавший всё на себе, советует рукодельницам, как сделать ещё лучше, а в Телеграме завёл личный блог, где делится своими мыслями и рассказывает то, что знает об СВО. Старается помогать и словом, и делом.