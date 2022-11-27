Уфимское предприятие переориентировалось на пошив теплой одежды для участников СВО

Одно из уфимских предприятий переориентировало свою работу в помощь бойцам на передовой. Компания, специализирующаяся на выпуске обмундирования и экипировки, сейчас массово шьет теплую одежду для военнослужащих. Тем же самым занялись «Швейные войска Башкортостана». Это группа женщин-добровольцев, объединившихся ради помощи нашим солдатам.
О том, что больше всего нужно солдатам на фронте, мастерицы теперь узнают из первых уст. В добровольческих рядах есть не только швеи, но и военнослужащие. Артур Галеев был ранен в боях под Красным Лиманом, лишился руки. Теперь как человек, испытавший всё на себе, советует рукодельницам, как сделать ещё лучше, а в Телеграме завёл личный блог, где делится своими мыслями и рассказывает то, что знает об СВО. Старается помогать и словом, и делом.
Буквально месяц назад в этом помещении не было ни оборудования, ни такого количества швей. Большую часть изделий изготавливали на дому и приносили сюда на упаковку. Теперь же здесь шьют и толстовки, и снуды – шарфы, которые можно использовать одновременно как балаклаву, маску, шапку либо подшлемник.
Не остались равнодушными и дети. Ксюша приходит сюда почти каждый день после уроков. Помогать маме и другим добровольцам.
В каждой петле, в каждом изделии – частичка тепла и души. Мастерицы уверены: ничего не согревает лучше, чем сшитый с любовью теплый подарок. В каждую посылку они вкладывают ещё и особую весточку.
А в этих цехах шьют не просто теплую, но и по-настоящему профессиональную одежду для бойцов. Компания «Магеллан» специализируется на производстве обмундирования и экипировки. Сейчас предприятие основные силы бросило на пошив зимней одежды нашим военнослужащим. Для этого даже увеличили штат сотрудников.
Компания на рынке более 20 лет. Обмундирование, экипировка для охоты, рыбалки и активного отдыха, а также спецодежда для промышленности – основное производство. Продукцию поставляют заказчикам по всей России. Изменить ассортимент пришлось не так давно – руководством было принято решение помочь башкирским военнослужащим, стоящим на защите интересов страны.