В Уфе состоялась премьера оперы «Садко»

В Уфе показали оперу-былину «Садко». Уникальный подход не только в наборе жанров. Также колоссальная работа проделана костюмерами и декораторами: за три премьерных дня гримеры потратили порядка 90 килограммов театральной косметики, пудры и клея. На сцене – весь состав Башоперы, а также приглашённые артисты. Спектакль идёт в три акта.

Главный герой – Садко – поддаётся соблазну и идёт на дно. В прямом и переносном смысле. Оставив жену, устремляется в пучину с морской царевной, дочерью подводного короля. Гусляра играет Игорь Морозов, в Уфе он не впервые.

Артисты готовились к этому дню в течение года. Так что долгожданной премьера оказалась не только для зрителей, но и для самого театра. В постановке занят весь состав театра. Только в хоре 68 человек.

Все костюмы были сделаны с нуля. Ни одной готовой ткани, каждый наряд, а их около 400, был сделан вручную индивидуально под каждого артиста. По словам главного художника театра, это соизмеримо с высокой модой.