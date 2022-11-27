Три проекта ГУП ТРК «Башкортостан» получили престижные награды

Сразу три проекта телеканалов БСТ и «Тамыр» на неделе стали победителями в различных номинациях. Так, награду самой престижной телевизионной премии «ТЭФИ-Регион» за лучшую режиссуру получил сериал «Ышан». Программа «Это моя профессия» выиграла сразу в двух федеральных конкурсах, а документальный короткометражный фильм Ирины Минигалеевой «Парикмахер добра» пополнил седьмой по счету приз – на этот раз международного кинофестиваля.

Тема отцов и детей, уход в виртуальный мир, безответная любовь – вот только часть проблем, которые показали создатели сериала «Ышан». Клубок актуальных вопросов создатели грамотно переплели с мистической составляющей. В каждой серии подросткам, попавшим в беду, поверить в свои силы помогают героини из эпоса о семи девушках. Проект стал настоящей сенсацией, причем не только на башкирском телевидении.

Мы сошлись воедино, что очень сильные работы, они разнообразные. Тем приятнее та работа, режиссер которой получает награду. Владимир Верещагин, генеральный продюсер канала 2х2, куратор детско-семейного направления онлайн-кинотеатра «Кинопоиск»

Для Адили Сунаргуловой каждый новый проект, как экзамен, оценивать который в первую очередь будут юные зрители. «Ышан» – режиссерский дебют в формате сериала. Поэтому то, что фильм выстрелит на всю Россию, даже не думали. Но когда сериал, обойдя десятки конкурентов, попал в шорт-лист премии «ТЭФИ-Регион», создателям, как и своим героям, оставалось только одно – верить. И не зря.

Победу мы получили за работу «Ышан». Это первый башкирский мистический сериал для подростков. Почему говорю мы, потому что режиссёр – это и есть команда. И пусть даже тут написано моё имя, но награду получила наша команда. Адиля Сунаргулова, главный режиссёр детского телеканала «Тамыр»

Победы отмечала команда и другого телевизионного проекта. Программа «Это моя профессия» стала лучшей сразу на двух престижных федеральных премиях. На Всероссийском конкурсе «Моя Земля – Россия» телепередача была признана победителем в номинации «Центры развития», а в конкурсе «ПРО Образование» жюри отметили программу как лучший материал о модернизации профессионального образования.

Это победа всей республики, потому что если бы не было наших героев, если бы не оказывалась такая мощная поддержка колледжей, тогда не было бы нашей программы, тогда не было бы победы. Ирина Файрушина, руководитель проекта «Это моя профессия»

Герои программы «Это моя профессия» – люди труда: рабочие, аграрии, энергетики, нефтяники, а также студенты и преподаватели колледжей. Команда проекта называет себя амбассадорами среднего профессионального образования. К слову, во время церемонии награждения один из авторов Алия Тагирова была на съемках очередной серии.

Воспитать квалифицированных специалистов. Чтобы на предприятиях, куда придут ребята, были достойные условия труда. Чтобы они гордились своей работой. Алия Тагирова, автор проекта «Это моя профессия»

Пожалуй, одним из рекордсменов по числу наград можно назвать проект «Парикмахер добра». На неделе работа автора Ирины Минигалеевой получила седьмой по счету приз, на этот раз на международном кинофестивале «Победили вместе». На конкурсе социальных фильмов жюри присудило специальный приз за убедительное воплощение благородства героя.

Главной героиней документального фильма стала парикмахер Татьяна Овсянникова, которая открыла свой волонтерский центр, где люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию, могут бесплатно постричься и побриться, а также овладеть навыками парикмахерского искусства.