В Уфе завершился всероссийский турнир по корэш, посвященный памяти Артура Ахметханова

В Уфе завершился всероссийский турнир по борьбе корэш, посвященный памяти генерал-лейтенанта полиции Артура Ахметханова. Соревнования являются традиционными и прошли в столице республики уже во второй раз. В Уфе собрались спортсмены из 18 регионов – от Камчатского края до Калининградской области.

Отряд специального назначения «Гром» не первый раз воодушевляет спортсменов на новые подвиги. На этот раз красочное выступление спецназовцев прошло на церемонии открытия всероссийского турнира по борьбе корэш, посвященного памяти Артура Ахметханова. В столице Башкортостана собрались сильнейшие корэшисты страны.

Организация на высшем уровне, спасибо республике и администрации за такую организацию. Таких соревнований уже давно не было у нас. Марат Зарипов, главный судья соревнований

Артур Ахметханов внес большой вклад в развитие единоборств в республике. За время службы он помогал спортсменам разных федераций и старался популяризировать корэш в Башкортостане.в 2007-м году Артур Фарвазович указом Президента Российской Федерации был награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

Мне очень приятно, что проводится турнир памяти Артура Фарвозвича, Он очень любил и поддерживал спорт. Прилагал все усилия, чтобы поднять корэш на высокий уровень. Фидалия Ахметханова, вдова Артура Ахметханова

Он на самом деле проводится второй раз, первый был в 2019-м, после чего мы не могли его проводить. Сегодня мы провели в том формате, в котором учил нас Артур Фарвазович. Руслан Хабибов, министр спорта Республики Башкортостан

Общий медальный зачёт не подводился, однако очевидно, что вновь сильнее всех выступила сборная Башкортостана. У спортсменов нашей республики 16 медалей в соревнованиях у юношей, и 17 – у взрослых. Из них девять золотых медалей высшего достоинства. Одну из них завоевал многократный чемпион Айнур Сыртаев.

Корэшисты – одни из немногих российских атлетов, кто продолжает выступать на международной арене. Ранее проходили первенство и чемпионат мира в этом виде спорта. И на турнир в Уфу приехали его победители и призеры, а также те, кто только планирует повысить разряд.

Сегодня Артур Зулькарнаев и Айнур Сыртаев являются чемпионами мира и очень сильными спортсменами. Равиль Ногуманов, вице-президент Федерации борьбы корэш России

Этот турнир проводится во второй раз. Сейчас он собрал более 170 борцов из 18 регионов страны, которые соревновались в весовых категориях от 55 до 100 килограммов. Одними из главных соперников Башкортостана стали борцы из Татарстана.

Мы на турнир привезли 18 человек, один как запасной. Многие ребята участвовали. Ильгам Волков, тренер сборной Республики Татарстан по борьбе корэш