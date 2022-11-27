В Уфе завершился всероссийский турнир по корэш, посвященный памяти Артура Ахметханова

В Уфе завершился всероссийский турнир по борьбе корэш, посвященный памяти генерал-лейтенанта полиции Артура Ахметханова. Соревнования являются традиционными и прошли в столице республики уже во второй раз. В Уфе собрались спортсмены из 18 регионов – от Камчатского края до Калининградской области.
Отряд специального назначения «Гром» не первый раз воодушевляет спортсменов на новые подвиги. На этот раз красочное выступление спецназовцев прошло на церемонии открытия всероссийского турнира по борьбе корэш, посвященного памяти Артура Ахметханова. В столице Башкортостана собрались сильнейшие корэшисты страны.
Артур Ахметханов внес большой вклад в развитие единоборств в республике. За время службы он помогал спортсменам разных федераций и старался популяризировать корэш в Башкортостане.в 2007-м году Артур Фарвазович указом Президента Российской Федерации был награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.
Общий медальный зачёт не подводился, однако очевидно, что вновь сильнее всех выступила сборная Башкортостана. У спортсменов нашей республики 16 медалей в соревнованиях у юношей, и 17 – у взрослых. Из них девять золотых медалей высшего достоинства. Одну из них завоевал многократный чемпион Айнур Сыртаев.
Корэшисты – одни из немногих российских атлетов, кто продолжает выступать на международной арене. Ранее проходили первенство и чемпионат мира в этом виде спорта. И на турнир в Уфу приехали его победители и призеры, а также те, кто только планирует повысить разряд.
Этот турнир проводится во второй раз. Сейчас он собрал более 170 борцов из 18 регионов страны, которые соревновались в весовых категориях от 55 до 100 килограммов. Одними из главных соперников Башкортостана стали борцы из Татарстана.
Совсем скоро корэшисты Башкортостана и вовсе могут стать непобедимыми. Ведь в Уфе полным ходом идёт строительства центра спортивной борьбы.