В Уфе прошло заседание ученого совета, посвященное 90-летию со дня рождения Нажибы Максютовой

Языковед, доктор филологических наук, заслуженный деятель Башкортостана внесла огромный вклад в башкирскую и тюркскую диалектологию. Ученый руководила работой по созданию словаря башкирских говоров, участвовала в составлении диалектологического атласа. Максютова написала свыше 400 научных трудов о диалектах башкирского языка. Последователи ее исследовательских традиций до сих пор обращаются к ее работам.
Нажиба Максютова была многогранной личностью. Коллеги и ученики помнят её весьма строгой, уверенной, полностью погруженной в свои работы. В то же время отмечают её яркость, неординарность и неповторимую внешность башкирской красавицы.