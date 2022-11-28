В Уфе прошло заседание ученого совета, посвященное 90-летию со дня рождения Нажибы Максютовой

Языковед, доктор филологических наук, заслуженный деятель Башкортостана внесла огромный вклад в башкирскую и тюркскую диалектологию. Ученый руководила работой по созданию словаря башкирских говоров, участвовала в составлении диалектологического атласа. Максютова написала свыше 400 научных трудов о диалектах башкирского языка. Последователи ее исследовательских традиций до сих пор обращаются к ее работам.

Это удивительный, многогранный человек. И тюрколог, и башкирский языковед, и диалектолог. Её неутомимую деятельность даже назвали научным героизмом. За свою научную деятельность она организовала многочисленные диалектологические экспедиции, побывала почти в 400 деревень Башкортостана и в тех регионах, где компактно проживает башкирское население.

Зугура Рахматуллина, директор Института истории, языка и литературы УФИЦ РАН

Нажиба Максютова была многогранной личностью. Коллеги и ученики помнят её весьма строгой, уверенной, полностью погруженной в свои работы. В то же время отмечают её яркость, неординарность и неповторимую внешность башкирской красавицы.

Это была удивительная женщина, серьезная, строгая, деловая, время не тратила впустую. Если хотела общаться, даже когда она общалась, то только по существу. Если она заходила, например, спрашивала: а вот это слово у вас как, а какие термины сохранились? Вот мы на такие темы общались. Если ей было это интересно, она записывала.

Гульнур Хусаинова, заведующая отделом фольклористики Института истории, языка и литературы УФИЦ РАН
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