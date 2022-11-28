В Уфе прошло заседание ученого совета, посвященное 90-летию со дня рождения Нажибы Максютовой

Это была удивительная женщина, серьезная, строгая, деловая, время не тратила впустую. Если хотела общаться, даже когда она общалась, то только по существу. Если она заходила, например, спрашивала: а вот это слово у вас как, а какие термины сохранились? Вот мы на такие темы общались. Если ей было это интересно, она записывала.

Гульнур Хусаинова, заведующая отделом фольклористики Института истории, языка и литературы УФИЦ РАН