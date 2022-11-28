Телеканал «Салям» отметил своё трехлетие

В честь этого события сотрудников средств массовой информации наградили благодарственными письмами и почетными грамотами республиканского Агентства по печати и СМИ, правительства Башкортостана и Союза журналистов.

Сохранить муниципальное телевидение поручил глава региона Радий Хабиров. Сегодня «Салям» уверенно держится в информационном поле республики. По данным соцопросов, растёт уровень доверия к местным телеканалам. И, по мнению специалистов, связано это с работой на местах, среди своих односельчан, соседей и родных.