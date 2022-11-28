В Башкирии нашли тело мужчины в крови

В Караидельском районе перед судом предстала местная жительница. Её обвинили в краже и убийстве мужчины.

В марте женщина находилась в доме своей знакомой. Она решила украсть у хозяйки деньги. Сельчанка вытащила деньги знакомой, которые хранились в кошельке в кармане пальто. Украденные деньги она потратила на личные нужды.

А в мае женщина проводила время за распитием алкоголя в гостях у знакомого. Между ними вспыхнула ссора. Женщина взяла кухонный нож и несколько раз ударила им собутыльника. Мужчина получил травмы, которые оказались несовместимы с жизнью.