ХК «Салават Юлаев» потерпел поражение в матче с магнитогорским «Металлургом»

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» после победы над «Автомобилистом» снова потерпел поражение. На этот раз в гостях у уфимцев был магнитогорский «Металлург».

Первый период остался за хозяевами, дебютную шайбу в сезоне на свой счёт записал Глеб Кузьмин. А дальше забивали уже только гости: Семён Кошелев счёт сравнял, а Егор Коробкин в начале третьего периода вывел «Металлург» вперёд. Окончательный счет броском в пустые ворота установил Филипп Майе – 1:3. Следующий матч «Салават» проведёт 2 декабря, соперник – челябинский «Трактор».

Все три игры получились разные. До этого мы их переигрывали, не по счёту, но по игре.

Глеб Кузьмин, нападающий ХК «Салават Юлаев»

Сегодня была не такая яркая игра, как в Магнитогорске. Наверное, не хватило силёнок и эмоций. Пятая игра через день, это и привело к поражению.

Евгений Бирюков, защитник ХК «Салават Юлаев»

Расписание такое, что нам было тяжело выходить, мы пытались сыграть сбалансировано, больше контролировать шайбу. Мы знали, что  у них хорошие нападающие, если у них будет шайба, они могли что-то создать.

Виктор Козлов, главный тренер ХК «Салават Юлаев»
Финал Уфимской волны
Пенальти