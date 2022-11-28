ХК «Салават Юлаев» потерпел поражение в матче с магнитогорским «Металлургом»

Расписание такое, что нам было тяжело выходить, мы пытались сыграть сбалансировано, больше контролировать шайбу. Мы знали, что у них хорошие нападающие, если у них будет шайба, они могли что-то создать.

Виктор Козлов, главный тренер ХК «Салават Юлаев»