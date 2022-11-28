ХК «Салават Юлаев» потерпел поражение в матче с магнитогорским «Металлургом»

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» после победы над «Автомобилистом» снова потерпел поражение. На этот раз в гостях у уфимцев был магнитогорский «Металлург».
Первый период остался за хозяевами, дебютную шайбу в сезоне на свой счёт записал Глеб Кузьмин. А дальше забивали уже только гости: Семён Кошелев счёт сравнял, а Егор Коробкин в начале третьего периода вывел «Металлург» вперёд. Окончательный счет броском в пустые ворота установил Филипп Майе – 1:3. Следующий матч «Салават» проведёт 2 декабря, соперник – челябинский «Трактор».