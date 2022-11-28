Актёры с инвалидностью отправятся на гастроли по Башкирии

Единственный в регионе инклюзивный народный художественный театр «Статус» в следующем году выступит в пяти районах республики.
Актеры не играют, а по-настоящему живут на сцене. Марат Юсупов – единственный в труппе, кто передвигается на коляске. И для него нет никаких препятствий. К тому же декорации расставлены так, чтобы не создавать неудобств. Марат – победитель и призер международных соревнований по фехтованию, паралимпиец, теперь еще и актер инклюзивного театра «Статус». Он же – один из его создателей
Региональная общественная организация инвалидов «Факел» в 2022 году выиграла грант Президента России на развитие гражданского общества с проектом «Инклюзивный театр – мои новые возможности!». В составе труппы театра 30 человек. И на гастролях актеры покажут жителям республики как на одной сцене играют люди с инвалидностью и без неё. Ведь на сцене, как и в жизни – все равны.
На сцене все актеры, а за его пределами – врачи, учителя, спортсмены, бухгалтеры, студенты. Ангелина Батрукова – сотрудник пенсионного фонда, но с самого детства мечтала стать актрисой. Это уже четвертый спектакль с ее участием. В этой постановке играет одну из главных ролей – яркую, предприимчивую Лолу Аркадьевну.
Как говорят сами артисты, театр для них во многом – реабилитация. Уроки актерского мастерства и сценической речи помогают раскрывать новые возможности, ведь на сцене они безграничны.