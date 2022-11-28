Актёры с инвалидностью отправятся на гастроли по Башкирии

Единственный в регионе инклюзивный народный художественный театр «Статус» в следующем году выступит в пяти районах республики.

Актеры не играют, а по-настоящему живут на сцене. Марат Юсупов – единственный в труппе, кто передвигается на коляске. И для него нет никаких препятствий. К тому же декорации расставлены так, чтобы не создавать неудобств. Марат – победитель и призер международных соревнований по фехтованию, паралимпиец, теперь еще и актер инклюзивного театра «Статус». Он же – один из его создателей

Люди с инвалидностью, люди, которые с разной степенью мобильности физической могли так же полноценно участвовать в жизни общества. И для этого создается инклюзивная среда, доступная среда. То есть все эти моменты направлены как раз таки на то, чтобы люди могли полноценно участвовать в общественной жизни, независимо от физических кондиций. Марат Юсупов, председатель Башкирского республиканского отделения общественной организации инвалидов «Факел»

Региональная общественная организация инвалидов «Факел» в 2022 году выиграла грант Президента России на развитие гражданского общества с проектом «Инклюзивный театр – мои новые возможности!». В составе труппы театра 30 человек. И на гастролях актеры покажут жителям республики как на одной сцене играют люди с инвалидностью и без неё. Ведь на сцене, как и в жизни – все равны.

Начали мы собирать, приглашать, обучать, давать мастер-классы для людей с инвалидностью. И нам это понравилось, потому что среди них есть очень много талантливых и искренне желающих стать артистами. Не профессионалы, которые еще не встречались со сценой, которые жаждут себя воплотить, воплотить свои эмоции, свои какие-то идеи, не раскрытые какие-то таланты. Они с огромным таким интересом работают на сцене. Поэтому мне с ними интереснее. Интереснее, увлекательнее. Гузель Давлетова, руководитель и режиссёр инклюзивного народного художественного театра «Статус»

На сцене все актеры, а за его пределами – врачи, учителя, спортсмены, бухгалтеры, студенты. Ангелина Батрукова – сотрудник пенсионного фонда, но с самого детства мечтала стать актрисой. Это уже четвертый спектакль с ее участием. В этой постановке играет одну из главных ролей – яркую, предприимчивую Лолу Аркадьевну.

Театр выходит на первый план. Потому, что это моя мечта. Мне сам театр интересен, мне интересно с людьми играть, я играю. Сложности, конечно, есть, но мне это нравится. Ангелина Батрукова, актриса инклюзивного народного художественного театра «Статус»