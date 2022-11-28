Житель Башкирии забрался на крышу дома, потому что за ним бежали полицейские

Мужчина напал на возлюбленную с ножом. Чтобы защитить себя, она сразу обратилась в полицию. На место происшествия прибыли правоохранители. Мужчина оказался сильно пьян. Он начал оскорблять полицейских, разбил стёкла балкона молотком, а потом попытался скрыться, схватившись за бельевую верёвку и забравшись на крышу дома. Ему удалось спуститься через подъезд на чердак и спрятаться.