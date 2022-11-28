Президент России оценил сотрудничество Башкирии с Казахстаном

В Оренбурге состоялось пленарное заседание XVIII форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Президент России высоко оценил экономическое сотрудничество Башкортостана и Казахстана.
76 регионов из 89 установили прямые торгово-экономические связи с партнёрами. При этом продолжают укрепляться межрегиональные контакты.
Президент России заявил о широких перспективах для совместной работы страны и Казахстана в различных областях, включая высокотехнологичные. Общий объем российских капиталовложений в казахстанскую экономику составляет 17 млрд долларов. Совместно осуществляется более 30 крупных инвестиционных проектов во всех без исключения ключевых отраслях экономики.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев добавил, что страна будет делать всё для того, чтобы защитить российские инвестиции в стране.