Президент России оценил сотрудничество Башкирии с Казахстаном

В Оренбурге состоялось пленарное заседание XVIII форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Президент России высоко оценил экономическое сотрудничество Башкортостана и Казахстана.

Фото №1 - Президент России оценил сотрудничество Башкирии с Казахстаном

76 регионов из 89 установили прямые торгово-экономические связи с партнёрами. При этом продолжают укрепляться межрегиональные контакты.

Президент России заявил о широких перспективах для совместной работы страны и Казахстана в различных областях, включая высокотехнологичные. Общий объем российских капиталовложений в казахстанскую экономику составляет 17 млрд долларов. Совместно осуществляется более 30 крупных инвестиционных проектов во всех без исключения ключевых отраслях экономики.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев добавил, что страна будет делать всё для того, чтобы защитить российские инвестиции в стране. 

Мы будем делать всё возможное для того, чтобы обеспечить безопасность российских инвестиций и привлекать их как можно больше в нашу экономику.

Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана 
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