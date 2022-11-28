В школах Башкирии открылись современные стоматологические кабинеты

В школах Башкирии открылись стоматологические кабинеты. Ранее было принято решение об обеспечении школ специалистами данного профиля на оперативном совещании в кабмине.

Для реализации проекта потребовалось отремонтировать кабинеты, оформить их в едином стиле и лицензировать. Новые и современные стоматологические кабинеты уже открылись в восьми школах республики. В четырех школах кабинеты проходят лицензирование и уже скоро откроют свои двери.