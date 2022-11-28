В школах Башкирии открылись современные стоматологические кабинеты

В школах Башкирии открылись стоматологические кабинеты. Ранее было принято решение об обеспечении школ специалистами данного профиля на оперативном совещании в кабмине.

Фото №1 - В школах Башкирии открылись современные стоматологические кабинеты

Для реализации проекта потребовалось отремонтировать кабинеты, оформить их в едином стиле и лицензировать. Новые и современные стоматологические кабинеты уже открылись в восьми школах республики. В четырех школах кабинеты проходят лицензирование и уже скоро откроют свои двери. 

Куратором проекта стала главный врач Детской стоматологической поликлиника №3 Уфы Римма Ганиева. Также помощь оказали руководители стоматологических медицинских организаций. 

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