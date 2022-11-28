Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана: итоги для Башкортостана

Вопреки санкциям. Вопросы снятия инфраструктурных ограничений международной торговли обсудили в Оренбурге на Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана. В его работе приняли участие руководители органов власти порядка 40 регионов двух стран, в том числе и глава Башкортостана Радий Хабиров. В режиме видеосвязи на заседании выступили президенты России и Казахстана. Какую оценку получил Башкортостан за развитие партнерских отношений между двумя республиками?

Владимир Путин положительно оценил сотрудничество Башкортостана с Казахстаном. Об этом глава государства заявил, обращаясь к участникам пленарного заседания XVIII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который проходит в Оренбурге. Страны совместно осуществляют более 30 крупных инвестиционных проектов во всех ключевых отраслях. А общий объем российских капиталовложений в казахстанскую экономику составляет 17 млрд долларов. По словам президента, большинство российских регионов установили прямые торгово-экономические связи с казахстанскими партнерами. В том числе и Республика Башкортостан.

Отмечу, что Российско-Казахстанский региональный форум традиционно проходит с высокой отдачей. На деле способствует расширению сети партнерских контактов между субъектами Российской Федерации и областями Казахстана, тем самым внося вклад в развитие всего комплекса многопланового и обоюдовыгодного взаимодействия наших государств. Межрегиональные контакты продолжают углубляться. На данный момент 76 из 89 субъектов Российской Федерации установили прямые торгово-экономические связи с казахстанскими партнёрами. В этом году учреждена постоянно действующая рабочая группа по сотрудничеству хозяйствующих субъектов Республики Башкортостан и Республики Казахстан. Владимир Путин

Напомним, в сентябре прошлого года делегация Башкортостана побывала с официальным визитом в Казахстане. Глава республики Радий Хабиров встретился с президентом Касым-Жомартом Токаевым. Было отмечено, что на тот момент товарооборот между республиками составлял 297 миллионов долларов. Тогда же в Нур-Султане, ныне Астане, открылось торговое представительство Башкортостана, чтобы эффективнее развивать деловое сотрудничество. А уже через три месяца официальная делегация Казахстана с ответным визитом посетила нашу республику. Сегодня в своих социальных сетях Радий Хабиров написал, что благодаря постоянно действующей рабочей группе по сотрудничеству, о которой упомянул Владимир Путин, Казахстан стал главным партнером Башкортостана на пространстве СНГ. В прошлом году товарооборот вырос почти в 1,5 раза – до 421 млн долларов. При этом 85% – экспорт из нашей республики. Предварительные цифры говорят о том, что объем взаимной торговли в этом году значительно превысит уровень прошлого года и может достигнуть полумиллиарда долларов. На форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана Радий Хабиров рассказал, за счет чего удалось добиться таких результатов.

Самое главное – рост товарооборота. Ну и вы знаете, что на моём «Инвестчасе» буквально на прошлой неделе было крупное казахское предприятие, которое готово у нас локализовать предприятие по производству рефрижераторов. Это объём инвестиций порядка трех миллиардов рублей. И таких компаний много начало появляться. Вы знаете, что в сфере животноводства, в сфере птицеводства заходит к нам в республику крупная казахская компания. Соответственно, и мы заходим на территорию Казахстана. Сейчас находится на стадии обсуждения возможность кооперации предприятий Казахстана и нашей Башкирской содовой компании. Поэтому это всё работает. Подчёркиваю, что должны быть задачи, должны быть ответственные, должно быть время и исполнение. Вот именно по этому принципу наша комиссия и работает. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Движение в точном соответствии с подписанной в прошлом году дорожной картой позволяет нашим предприятиям осуществлять совместные проекты в промышленности, сельском хозяйстве, углублять технологическую кооперацию, отметил Радий Хабиров в своём выступлении на полях форума. В Казахстане, в частности, действуют представительства башкирских компаний в сфере нефтегазодобычи, производства нефтяного оборудования – «Пакер» и «Буринтех». А географическое расположение Башкортостана в самом сердце Южного Урала создает выгодные преимущества для совместных проектов – в первую очередь в области интеграции торгово-распределительных систем двух республик.

Сегодня была обозначена товарная номенклатура, которую нам готовы поставлять казахские коллеги. А ранее мы представили свою номенклатуру. Если взять нефтепромысловое и газопромысловое оборудование, то здесь компетенции у Башкортостана очень высокие. Еще ранее мы создали представительства тех предприятий, которые уже работают в Казахстане. В целом Форум межрегионального сотрудничества является некой точкой, где мы подводим итоги, оцениваем эффективность принятых ранее решений и, соответственно, намечаем будущие стратегические вещи. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Также глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с губернатором Оренбургской области Денисом Паслером. Они обсудили вопросы укрепления межрегионального сотрудничества, в том числе развитие транспортной и дорожной инфраструктуры. Сейчас между столицами двух регионов ходят современные и удобные пассажирские поезда «Орлан». В свою очередь Денис Паслер отметил хороший потенциал развития сотрудничества с Башкортостаном в отраслях экономики и социальной сферы. В Оренбурге Радий Хабиров также предложил провести 20-й, юбилейный Форум межрегионального сотрудничества в Уфе. Конгрессная столица России создаст все условия для общения и развития партнерских отношений между государствами.

