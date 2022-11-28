Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана: итоги для Башкортостана

Вопреки санкциям. Вопросы снятия инфраструктурных ограничений международной торговли обсудили в Оренбурге на Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана. В его работе приняли участие руководители органов власти порядка 40 регионов двух стран, в том числе и глава Башкортостана Радий Хабиров. В режиме видеосвязи на заседании выступили президенты России и Казахстана. Какую оценку получил Башкортостан за развитие партнерских отношений между двумя республиками?
Владимир Путин положительно оценил сотрудничество Башкортостана с Казахстаном. Об этом глава государства заявил, обращаясь к участникам пленарного заседания XVIII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который проходит в Оренбурге. Страны совместно осуществляют более 30 крупных инвестиционных проектов во всех ключевых отраслях. А общий объем российских капиталовложений в казахстанскую экономику составляет 17 млрд долларов. По словам президента, большинство российских регионов установили прямые торгово-экономические связи с казахстанскими партнерами. В том числе и Республика Башкортостан.
Напомним, в сентябре прошлого года делегация Башкортостана побывала с официальным визитом в Казахстане. Глава республики Радий Хабиров встретился с президентом Касым-Жомартом Токаевым. Было отмечено, что на тот момент товарооборот между республиками составлял 297 миллионов долларов. Тогда же в Нур-Султане, ныне Астане, открылось торговое представительство Башкортостана, чтобы эффективнее развивать деловое сотрудничество. А уже через три месяца официальная делегация Казахстана с ответным визитом посетила нашу республику. Сегодня в своих социальных сетях Радий Хабиров написал, что благодаря постоянно действующей рабочей группе по сотрудничеству, о которой упомянул Владимир Путин, Казахстан стал главным партнером Башкортостана на пространстве СНГ. В прошлом году товарооборот вырос почти в 1,5 раза – до 421 млн долларов. При этом 85% – экспорт из нашей республики. Предварительные цифры говорят о том, что объем взаимной торговли в этом году значительно превысит уровень прошлого года и может достигнуть полумиллиарда долларов. На форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана Радий Хабиров рассказал, за счет чего удалось добиться таких результатов.
Движение в точном соответствии с подписанной в прошлом году дорожной картой позволяет нашим предприятиям осуществлять совместные проекты в промышленности, сельском хозяйстве, углублять технологическую кооперацию, отметил Радий Хабиров в своём выступлении на полях форума. В Казахстане, в частности, действуют представительства башкирских компаний в сфере нефтегазодобычи, производства нефтяного оборудования – «Пакер» и «Буринтех». А географическое расположение Башкортостана в самом сердце Южного Урала создает выгодные преимущества для совместных проектов – в первую очередь в области интеграции торгово-распределительных систем двух республик.
Также
глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с губернатором Оренбургской
области Денисом Паслером. Они обсудили вопросы укрепления межрегионального
сотрудничества, в том числе развитие транспортной и дорожной инфраструктуры.
Сейчас между столицами двух регионов ходят современные и удобные пассажирские
поезда «Орлан». В свою очередь Денис Паслер отметил хороший потенциал развития
сотрудничества с Башкортостаном в отраслях экономики и социальной сферы. В
Оренбурге Радий Хабиров также предложил провести 20-й, юбилейный Форум
межрегионального сотрудничества в Уфе. Конгрессная столица России создаст все
условия для общения и развития партнерских отношений между государствами.
Фото: Пресс-служба Главы РБ