В Башкирии определяют лучшие подъезды и дворы

Где в Башкортостане самые лучшие многоэтажки и какой двор самый благоустроенный? В республике проходит конкурс Министерства ЖКХ. На участие в нем подали более 200 заявок. Сейчас комиссии завершают осмотр объектов.

Если бы в городе была своя книга рекордов, дом по улице Комсомольской мог бы стать претендентом на самое большое количество камер на один подъезд. Здесь всего 8 систем видеонаблюдения. Устройства поставили после проведения капитального ремонта. Ну а пока подсчёт камер не обеспечит попадание в сборник лучших по показателям, жильцы подали заявку на конкурс «Лучший объект по содержанию многоквартирных домов и благоустройству придомовых территорий».

Благоустройство придомовой территорий – в отдельной номинации конкурса. Двор по улице Революционной участвовал в программах «Башкирские дворики» и «Комфортная среда». Проект утверждали сами жители.

В одной из номинаций обязательное условие – участие в программе «Башкирские дворики». Здесь поставили фигуру кураиста. Правда, инструмента в руках уже нет.

Всего в конкурсе три номинации. Выберут лучший многоквартирный дом, подъезд и придомовую территорию. В качестве жюри – Министерство ЖКХ. Его представители будут оценивать претендентов также по типам населённых пунктов: отдельно конкурсанты из городов, посёлков и сёл.

Смотрим состояние подвальных помещений, трубопровода, наличие стендов и т.д. С подъездами аналогично: смотрятся подъезды, плюс обращается внимание на участие жителей. Где-то граффити, где-то целые картины в подъездах. Арсланбек Хайдаров, начальник отдела по благоустройству дворовых территорий Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан