В Уфе определили победителей третьего этапа кубка страны по шорт-треку

Елистратов завоевал на домашнем этапе кубка страны по шорт-треку одну золотую медаль. По две победы в Уфе одержали Анна Вострикова, представляющая Свердловскую и Ярославскую области, и Константин Ивлиев из Москвы. Всего от республики в турнире выступали 8 спортсменов.
Претензии молодого шорт-трекиста к более опытному товарищу по команде вполне справедливы. Семен Елистратов обогнал Лима Кабирова в финишном коридоре полуфинального забега на 500 метров. В итоге по времени в финал отобрались оба спортсмена. Но побороться за медаль им не удалось. Хотя Елистратов выиграл свои коронные 1500 метров.
Настрой у участников турнира только на победу. Старший тренер сборной Андрей Максимов открыт прессе и болельщикам. Показывает работу изнутри и разрешает пройти в святую святых всех спортсменов – раздевалку. Обстановка хоть и рабочая, но для большинства атлетов уже домашняя. С появлением в Уфе центра шорт-трека основная сборная страны проводит здесь большую часть сезона. Многие приехали на сборы еще летом.
На соревнования в Уфу приехали сильнейшие спортсмены страны. Самой юной участнице этапа кубка России, уфимке Амалии Амировой только 15. Пока бороться на равных с мастерами-международниками ей не под силу. На индивидуальных дистанциях спортсменке не удалось пробиться дальше четвертьфиналов. А в смешанной эстафете сборная республики заработала пенальти, допустив ошибку при передаче.
По две победы в Уфе одержали Анна Вострикова и Константин Ивлиев в смешанной эстафете и на 500 метров. Кстати, на Олимпиаде в Пекине на этой дистанции он завоевал серебряную медаль.
Также на разных дистанциях третьего этапа кубка страны победу праздновали представители Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославской области. Уже в конце этой недели представители национальной команды по шорт-треку снова вернутся в Уфу, где проведут очередной тренировочный сбор.