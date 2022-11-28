В Уфе определили победителей третьего этапа кубка страны по шорт-треку

Елистратов завоевал на домашнем этапе кубка страны по шорт-треку одну золотую медаль. По две победы в Уфе одержали Анна Вострикова, представляющая Свердловскую и Ярославскую области, и Константин Ивлиев из Москвы. Всего от республики в турнире выступали 8 спортсменов.

Претензии молодого шорт-трекиста к более опытному товарищу по команде вполне справедливы. Семен Елистратов обогнал Лима Кабирова в финишном коридоре полуфинального забега на 500 метров. В итоге по времени в финал отобрались оба спортсмена. Но побороться за медаль им не удалось. Хотя Елистратов выиграл свои коронные 1500 метров.

Одна из моих любимых дистанций 1000 метров, и не получилось. Может быть, был бы фол, но риск должен быть оправдан. Семён Елистратов, победитель кубка России пор шорт-треку на дистанции 1500 метров, олимпийский чемпион

Настрой у участников турнира только на победу. Старший тренер сборной Андрей Максимов открыт прессе и болельщикам. Показывает работу изнутри и разрешает пройти в святую святых всех спортсменов – раздевалку. Обстановка хоть и рабочая, но для большинства атлетов уже домашняя. С появлением в Уфе центра шорт-трека основная сборная страны проводит здесь большую часть сезона. Многие приехали на сборы еще летом.

Каток, могу сказать смело, единственный в России, где созданы такие условия. Здесь безопасные маты, тренажерный зал, и самое главное – работают очень хорошие ледовары. Андрей Максимов, старший тренер сборной России по шорт-треку

На соревнования в Уфу приехали сильнейшие спортсмены страны. Самой юной участнице этапа кубка России, уфимке Амалии Амировой только 15. Пока бороться на равных с мастерами-международниками ей не под силу. На индивидуальных дистанциях спортсменке не удалось пробиться дальше четвертьфиналов. А в смешанной эстафете сборная республики заработала пенальти, допустив ошибку при передаче.

Я немного отсидела, и девочка вторая отстала, и даже мальчики не смогли помочь. А сейчас мы выиграли финал Б. Амалия Амирова, участница кубка России по шорт-треку

По две победы в Уфе одержали Анна Вострикова и Константин Ивлиев в смешанной эстафете и на 500 метров. Кстати, на Олимпиаде в Пекине на этой дистанции он завоевал серебряную медаль.

Здесь арена хорошая, мне нравится. Условия хорошие, и поэтому я сюда приехал. Константин Ивлиев, победитель кубка России по шорт-треку на дистанции 500 метров, серебряный призер Олимпийских игр /Москва/