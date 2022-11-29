В Уфимском ТЮЗе прошел показ спектаклей, созданных в рамках межрегионального семинара-лаборатории

В Уфимском театре юного зрителя прошел показ спектаклей, созданных в рамках межрегионального семинара-лаборатории. Участниками семинара-лаборатории стали драматурги и режиссеры со всей страны.

На протяжении нескольких недель для них проходили мастер-классы, лекции и практикумы. Все они были посвящены созданию драматургических произведений для детей «Сказки народов Урала». А после с актерами Театра юного зрителя они выходили на сцену и готовили постановки.