В Башкирии участники проекта «Слово Земли/Онлайн 2.0» подошли к заключительному этапу обучения

В Башкортостане участники Межрегионального цифрового образовательного кинопроекта «Слово Земли/Онлайн 2.0» подошли к заключительному этапу обучения. Слушатели школы приступили к монтажу собственных фильмов.

В новом проекте участие принимали три человека из Иглинского района. Они прослушали полный курс лекций, изучили сценарное мастерство, отсняли рабочий видеоматериал и создали с нуля собственные фильмы.