В Башкирии осудили водителя, из-за которого погибла юная пассажирка

В Краснокамском районе перед судом предстал местный житель. По его вине погибла юная пассажирка.
В июле мужчина без водительских прав сел за руль ВАЗ-21093. Он не справился с управлением и допустил столкновение с «Ладой Приора». В салоне авто находилась несовершеннолетняя пассажирка. Она получила травмы, которые оказались несовместимы с жизнью.
Свою вину водитель признал. Ему назначили наказание в виде 5 лет и 3 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Прокуратура намерена добиться ужесточения наказания.
Фото: ГИБДД РБ.