В Башкирии осудили водителя, из-за которого погибла юная пассажирка

В Краснокамском районе перед судом предстал местный житель. По его вине погибла юная пассажирка.

В июле мужчина без водительских прав сел за руль ВАЗ-21093. Он не справился с управлением и допустил столкновение с «Ладой Приора». В салоне авто находилась несовершеннолетняя пассажирка. Она получила травмы, которые оказались несовместимы с жизнью.