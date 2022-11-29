В Стерлитамаке зафиксировали массовую гибель птиц

Жители Стерлитамака пожаловались на массовую гибель птиц. Всё чаще очевидцы находят трупы голубей в черте города.
В ЦУР Башкирии сообщили, что горожане обратились в государственную ветеринарную службу республики. Специалисты выехали по указанному адресу и действительно нашли трупы голубя и вороны. В районе была обнаружена и стая здоровых птиц.
Ветеринарные врачи произвели отбор патологического материала и отправили в Башкирскую научно-производственную ветеринарную лабораторию в Уфу для исключения инфекционных заболеваний птиц.
В ведомстве пояснили, при обнаружении трупов птицы или выявлении больной птицы на улице, в личных хозяйствах граждан необходимо незамедлительно сообщить об этом в государственную ветеринарную службу района по месту обнаружения или содержания птицы. Это необходимо для исследования птицы на инфекционные заболевания, в том числе гриппа птиц.