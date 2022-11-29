В Стерлитамаке зафиксировали массовую гибель птиц

В ведомстве пояснили, при обнаружении трупов птицы или выявлении больной птицы на улице, в личных хозяйствах граждан необходимо незамедлительно сообщить об этом в государственную ветеринарную службу района по месту обнаружения или содержания птицы. Это необходимо для исследования птицы на инфекционные заболевания, в том числе гриппа птиц.