В Уфе мужчина снёс навес над контейнерной площадкой

Управляющая компания обратилась с заявлением в полицию. В мэрии отмечают, что стоимость одного пластикового контейнера составляет порядка 15 тысяч, навеса – от 50 тысяч рублей. То есть, вандализм здесь может квалифицироваться уже как причинение значительного ущерба. Наказание предусматривает: штраф до 40 тысяч рублей, в размере заработной платы или иного дохода за период до трех месяцев; обязательные работы до 360 часов; исправительные работы до одного года; принудительные работы до двух лет; арест до трех месяцев; лишение свободы до двух лет.