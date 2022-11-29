В Уфе мужчина снёс навес над контейнерной площадкой

В Уфе местный житель снёс навес, который был установлен над контейнерами с мусором. Действия дебошира успела записать камер видеонаблюдения.
Как сообщает пресс-служба администрации города, инцидент произошёл у дома №205 по улице Менделеева. Жильцы дома приняли решение законсервировать мусоропровод и установить вместо него контейнерную площадку. Над мусорками поставили навес, однако один из уфимцев не был доволен площадкой.
Управляющая компания обратилась с заявлением в полицию. В мэрии отмечают, что стоимость одного пластикового контейнера составляет порядка 15 тысяч, навеса – от 50 тысяч рублей. То есть, вандализм здесь может квалифицироваться уже как причинение значительного ущерба. Наказание предусматривает: штраф до 40 тысяч рублей, в размере заработной платы или иного дохода за период до трех месяцев; обязательные работы до 360 часов; исправительные работы до одного года; принудительные работы до двух лет; арест до трех месяцев; лишение свободы до двух лет.