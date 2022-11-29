В Башкирии школьник зарубил топором собственного отца и прятал тело 17 лет

Уроженца Мелеузовского района обвинили в жестоком убийстве отца. Инцидент произошёл в 2005 году, когда мужчине было 14 лет.
По версии следствия, в доме семьи в селе Зирган произошла ссора отца с сыном. Причиной конфликта стали прогулы уроков. В порыве ссоры подросток несколько раз ударил отца топором по голове. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью. Тело родителя подросток закопал в огороде, спрятав в железный ящик.
Через три года после смерти старшего брата мальчик рассказал маме об убийстве отца. Женщина приняла решение не заявлять в полицию о случившемся. Знакомым мать с сыном говорили о том, что отец семейства уехал на заработки.
Женившись, молодой человек с семьей переехал в Санкт-Петербург, где был судим за покушение на убийство своей супруги. Выйдя на свободу, злоумышленник познакомился с новым сожителем бывшей жены, которому в ходе застолья и рассказал в совершенном преступлении. Мужчина обратился в правоохранительные органы. Обвиняемый сознался в содеянном и в настоящее время находится под стражей. В скором времени уголовное дело рассмотрит суд.