В Башкирии школьник зарубил топором собственного отца и прятал тело 17 лет

Женившись, молодой человек с семьей переехал в Санкт-Петербург, где был судим за покушение на убийство своей супруги. Выйдя на свободу, злоумышленник познакомился с новым сожителем бывшей жены, которому в ходе застолья и рассказал в совершенном преступлении. Мужчина обратился в правоохранительные органы. Обвиняемый сознался в содеянном и в настоящее время находится под стражей. В скором времени уголовное дело рассмотрит суд.