Новые авиарейсы и школьное питание: о чем говорили на оперативке с Радием Хабировым

Чтобы каждый глава муниципалитета в течение двух недель прошёлся по своим школам. Посмотрите, пожалуйста, как там дела обстоят. Когда глава непосредственно этим занимается и вникает, это бывает полезно. Пообщайтесь с родительскими сообществами, с детьми. Когда перемена заканчивается, встаньте и посмотрите – пустые тарелки остаются или полные. Вот вам и ответ.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан