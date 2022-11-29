Новые авиарейсы и школьное питание: о чем говорили на оперативке с Радием Хабировым

Сразу семь новых прямых авиарейсов из Уфы в зарубежные страны хотят запустить в ближайшее время. Речь идет о таких направлениях, как Израиль, Китай, Таиланд, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Белоруссия и Узбекистан. О развитии маршрутной сети международных воздушных перевозок говорили сегодня в Центре управления республикой.
На оперативном совещании Правительства региона также обсудили организацию школьного питания в Башкортостане. Радий Хабиров поручил руководителям администраций городов и районов лично проверить школьные столовые.
Также на оперативном совещании Радий Хабиров поручил руководителю своей администрации, Министерству здравоохранения и мэрии Уфы провести встречи с населением. Поводом стали жалобы со стороны уфимцев, по поводу возникающих сложностей при записи к врачу.