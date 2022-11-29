Новые авиарейсы и школьное питание: о чем говорили на оперативке с Радием Хабировым

Сразу семь новых прямых авиарейсов из Уфы в зарубежные страны хотят запустить в ближайшее время. Речь идет о таких направлениях, как Израиль, Китай, Таиланд, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Белоруссия и Узбекистан. О развитии маршрутной сети международных воздушных перевозок говорили сегодня в Центре управления республикой.

На оперативном совещании Правительства региона также обсудили организацию школьного питания в Башкортостане. Радий Хабиров поручил руководителям администраций городов и районов лично проверить школьные столовые.

Чтобы каждый глава муниципалитета в течение двух недель прошёлся по своим школам. Посмотрите, пожалуйста, как там дела обстоят. Когда глава непосредственно этим занимается и вникает, это бывает полезно. Пообщайтесь с родительскими сообществами, с детьми. Когда перемена заканчивается, встаньте и посмотрите – пустые тарелки остаются или полные. Вот вам и ответ.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Также на оперативном совещании Радий Хабиров поручил руководителю своей администрации, Министерству здравоохранения и мэрии Уфы провести встречи с населением. Поводом стали жалобы со стороны уфимцев, по поводу возникающих сложностей при записи к врачу.

Проведите до конца декабря встречи с жителями на своих территориях, нечто вроде «Управдома». Но касаться темы будут состояния первичной и в целом медицинской помощи. Дайте мне обратную реакцию. Подчеркиваю, столько покупаем, столько строим, никогда таких денег не вкладывали в здравоохранение.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Финал Уфимской волны
Пенальти