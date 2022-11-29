Учалинский колледж горной промышленности модернизируют в рамках программы «Профессионалитет»

В городе Учалы в следующем году появится колледж будущего. Действующее учебное заведение по подготовке работников для горной промышленности попало в федеральную программу «Профессионалитет». Таким образом корпуса и мастерские ждет комплексная модернизация, которая позволит готовить специалистов в более современных и комфортных условиях. Впрочем, и сейчас условия колледжа более чем приближены к реальной обстановке на производстве.

Буровая установка размещена прямо в учебной аудитории. От настоящей ее отличает только то, что все работы проводятся виртуально. Разработку горного забоя студенты могут проводить поочередно. Пока машинист сидит в кабине, за всеми его действиями следят остальные через экран монитора и учатся на ошибках.

Мастерские Учалинского колледжа обогатительной промышленности максимально приспособлены для подготовки студентов к реальным рабочим условиям. Здесь даже есть имитация площадки забоя, где учатся проводить взрывные работы.

Кадры для горно-обогатительной промышленности Учалинский колледж готовит уже более полувека. Востребованность специалистов по-прежнему высока. В последнее время особое внимание уделяется модернизации технической базы. Например, наследием чемпионата «Ворлдскиллс» стала современная мастерская, откуда выпускают будущих мастеров по ремонту легковых автомобилей.

После чемпионата молодых профессионалов остались и компьютеры. Сейчас в аудитории готовят специалистов по обогащению полезных ископаемых. Направление, как говорят преподаватели, одно из самых востребованных в отрасли.

В этом году колледж стал участником федеральной программы «Профессионалитет», что позволит комплексно модернизировать учебные корпуса. На эти цели из бюджета страны выделят 100 млн рублей, еще 50 млн – даст республика.