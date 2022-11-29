Спортсмен из Башкирии стал чемпионом мира по шахбоксу

Илсур Исхаков завоевал почетный титул, участвуя в составе сборной России в общем зачете чемпионата мира. Турнир проходил в Турции в середине ноября.

Шахбокс – вид спорта, в котором чередуются раунды с шахматами и боксом. Илсур серьезно занялся им после армии. Через год тренировок он стал чемпионом России и обладателем Кубка Федерации шахбокса России.