Спортсмен из Башкирии стал чемпионом мира по шахбоксу

Илсур Исхаков завоевал почетный титул, участвуя в составе сборной России в общем зачете чемпионата мира. Турнир проходил в Турции в середине ноября.
Шахбокс – вид спорта, в котором чередуются раунды с шахматами и боксом. Илсур серьезно занялся им после армии. Через год тренировок он стал чемпионом России и обладателем Кубка Федерации шахбокса России.
На международном турнире Илсур Исхаков одержал победу над двукратным чемпионом мира из Франции. За шахматную подготовку ребят на соревнованиях отвечал тренер шахматного клуба «Толпар» Тигран Мухутдинов. К званию чемпионов мира Сборную России он привел в паре с тренером по боксу Раилем Бузыкаевым.