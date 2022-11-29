Оказание медпомощи и школьное питание: Радий Хабиров дал ряд важных поручений

Почему возникли сложности при записи к врачу? Ответ на этот вопрос Радий Хабиров посоветовал искать вместе с жителями. Глава республики поручил региональному Минздраву провести встречи с населением. О том, как снизить количество жалоб на систему здравоохранения, говорили сегодня на оперативном совещании правительства Башкортостана. Там же обсудили организацию школьного питания и развитие пассажирских перевозок.
Парк «Поющие родники» в Белебее, преображение исторического центра в Бирске, «Северные ворота» в Янауле. Все это успешные проекты по благоустройству общественных территорий, которые высоко оценили на федеральном уровне. А буквально на днях международное признание и сразу две награды получил проект парка «Шагни за горизонт» в Белорецке. Он стал лучшим в номинации «Ландшафт» конкурса Built Design Awards 2022 в Париже. О крупном успехе сегодня еще раз вспомнили на оперативном совещании правительства региона. Началось оно с награждения человека, который непосредственно причастен к вышеупомянутым победам. Орден Григория Аксакова за плодотворную государственную и общественную деятельность. Именно Ольга Сарапулова с командой молодых и креативных специалистов Института развития городов и сёл Башкортостана принимала активное участие в преобразовании общественных пространств в более чем 20 муниципалитетах республики.
За мужество и самоотверженный труд в самом начале оперативного совещания отметили и председателя Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям. Фарит Гумеров удостоился ордена генерала Шаймуратова. Чуть позже награжденный руководитель ведомства, во время доклада о еженедельной оперативной обстановке в регионе, анонсировал внедрение на территории республики нового мобильного приложения 112. Его разработали по поручению главы республики.
В основной повестке дня оперативного совещания правительства республики значились три вопроса. В самом начале обсудили тему пассажирских перевозок. Особое внимание при этом уделили авиаперелётам, в том числе зарубежным. Учитывая, что в ближайшее время должны появиться новые прямые рейсы в Минск и Самарканд, Радий Хабиров поручил министру образования республики проработать вопрос по обмену школьными группами.
Из уфимского аэропорта осуществляется 16 еженедельных международных рейсов. В этом году появилось пять новых направлений. Самолёты из столицы Башкортостана начали летать в Хургаду, Наманган в Узбекистане и в три города Казахстана. Маршрутную сеть международных воздушных перевозок будут развивать и дальше. В планах открыть прямые рейсы по семи направлениям, в том числе в Израиль, Китай и Таиланд.
На оперативном совещании также обсудили организацию школьного питания в Башкортостане. Радий Хабиров поручил руководителям администраций городов и районов лично проверить работу школьных столовых.
Возмутило руководителя республики и количество жалоб со стороны жителей по поводу возникающих сложностей при записи к врачу. Радий Хабиров поручил руководителю своей администрации, Министерству здравоохранения и главам муниципалитетов провести встречи с населением.
Еще одно поручение Радий Хабиров сегодня дал правительству республики. Глава Башкортостана попросил обеспечить всем необходимым добровольческий батальон имени Салавата Юлаева. Он практически сформирован и в ближайшее время отправится в зону специальной военной операции.