Оказание медпомощи и школьное питание: Радий Хабиров дал ряд важных поручений

Почему возникли сложности при записи к врачу? Ответ на этот вопрос Радий Хабиров посоветовал искать вместе с жителями. Глава республики поручил региональному Минздраву провести встречи с населением. О том, как снизить количество жалоб на систему здравоохранения, говорили сегодня на оперативном совещании правительства Башкортостана. Там же обсудили организацию школьного питания и развитие пассажирских перевозок.

Парк «Поющие родники» в Белебее, преображение исторического центра в Бирске, «Северные ворота» в Янауле. Все это успешные проекты по благоустройству общественных территорий, которые высоко оценили на федеральном уровне. А буквально на днях международное признание и сразу две награды получил проект парка «Шагни за горизонт» в Белорецке. Он стал лучшим в номинации «Ландшафт» конкурса Built Design Awards 2022 в Париже. О крупном успехе сегодня еще раз вспомнили на оперативном совещании правительства региона. Началось оно с награждения человека, который непосредственно причастен к вышеупомянутым победам. Орден Григория Аксакова за плодотворную государственную и общественную деятельность. Именно Ольга Сарапулова с командой молодых и креативных специалистов Института развития городов и сёл Башкортостана принимала активное участие в преобразовании общественных пространств в более чем 20 муниципалитетах республики.

Почти за 4 года своего существования мы смогли практически в каждом городе инициировать и найти возможность для реализации какого-то знакового городского проекта. И, конечно, работа эта вся велась непосредственно при поддержке главы Республики Башкортостан Радия Хабирова. Мы выезжали в города, обсуждали с жителями, с молодежью. Ольга Сарапулова, куратор Института развития городов и сёл Башкортостана

За мужество и самоотверженный труд в самом начале оперативного совещания отметили и председателя Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям. Фарит Гумеров удостоился ордена генерала Шаймуратова. Чуть позже награжденный руководитель ведомства, во время доклада о еженедельной оперативной обстановке в регионе, анонсировал внедрение на территории республики нового мобильного приложения 112. Его разработали по поручению главы республики.

Мобильное приложение 112 позволяет каждому звонящему оперативно передать информацию о своем состоянии – предзаполненная информация так называемая, то есть группа крови, наличие аллергических реакций, а также сразу же можно передать информацию именно иллюстративного характера, то есть фото- и видеоматериалы с места происшествия. Позволяет эта система, самое главное, определить местоположение, точные координаты заявителя. Фарит Гумеров, председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям

В основной повестке дня оперативного совещания правительства республики значились три вопроса. В самом начале обсудили тему пассажирских перевозок. Особое внимание при этом уделили авиаперелётам, в том числе зарубежным. Учитывая, что в ближайшее время должны появиться новые прямые рейсы в Минск и Самарканд, Радий Хабиров поручил министру образования республики проработать вопрос по обмену школьными группами.

Уже сейчас начинайте продумывать, например, Минск, там обмен школьными группами может быть, детям интересно. Мы там были, и нас готовы там принимать. И вообще интересно детям, это и патриотика, и в целом посмотреть красивый город. Самарканд сам по себе красивый город, рядом и Бухара, мы там были, и нас там тоже ждут. Наша задача на самом деле очень простая, то, чем мы занимаемся всё это время – создать максимально возможные комфортные условия жителям Башкортостана, чтобы они могли из Уфы выезжать в разные направления – и внутренние, и за рубежом. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Из уфимского аэропорта осуществляется 16 еженедельных международных рейсов. В этом году появилось пять новых направлений. Самолёты из столицы Башкортостана начали летать в Хургаду, Наманган в Узбекистане и в три города Казахстана. Маршрутную сеть международных воздушных перевозок будут развивать и дальше. В планах открыть прямые рейсы по семи направлениям, в том числе в Израиль, Китай и Таиланд.

На оперативном совещании также обсудили организацию школьного питания в Башкортостане. Радий Хабиров поручил руководителям администраций городов и районов лично проверить работу школьных столовых.

Чтобы каждый глава муниципалитета в течение двух недель прошёлся по своим школам. Посмотрите, пожалуйста, как у вас там дела обстоят. Когда глава непосредственно этим занимается и вникает, это бывает полезно. Пообщайтесь с родительскими сообществами, с детьми. Посмотрите вообще, когда перемена заканчивается, просто встаньте и посмотрите, пустые там тарелки остаются или полные. Вот вам весь ответ будет. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Возмутило руководителя республики и количество жалоб со стороны жителей по поводу возникающих сложностей при записи к врачу. Радий Хабиров поручил руководителю своей администрации, Министерству здравоохранения и главам муниципалитетов провести встречи с населением.

Проведите до конца декабря встречи с жителями на своих территориях, нечто вроде управдома, но касаться будет темы как раз состояния первичной и в целом медицинской помощи. Дайте мне все-таки обратную реакцию, подчеркиваю, столько покупаем, столько строим, никогда таких денег не вкладывали в здравоохранение. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан