В Башкирии врачи спасли женщину и ее ребенка, едва не погибших во время родов

Санавиацией вытащили с того света. В Башкортостане врачи спасли женщину и ее малыша, которые едва не погибли во время родов. Из-за серьезного осложнения, которое дал вирус, женщина попала вначале в реанимацию, а затем впала в кому. Врачам удалось сделать практически невозможное.

Это первый момент, когда Руфина Ахмадуллина увидела своего новорожденного малыша. Пока только на фотографии. Женщина едва начала приходить в себя после нескольких дней комы, в которой она оказалась сразу после родов.

Потом меня в реанимацию перевели, там кислородную маску поставили. Сейчас самочувствие хорошее, стало легче. Руфина Ахмадуллина

Еще во время беременности женщина заболела бактериальной пневмонией, правда, в больницу обращаться не стала. При родах инфекция дала осложнение, практически все внутренние органы перестали работать. Сильнее всего пострадало сердце. Из Октябрьского Руфину на консилиуме было решено перевезти санавиацией в Республиканский кардиоцентр.

Приходилось стимулировать каждый орган вместе и по отдельности, мы не могли сразу давать те препараты, которые нужны в кардиологии. Она получала три антибиотика, мощную антибактериальную терапию. Только на третий день она начала отходить от аппарата ИВЛ, уменьшать немного дозы базовых препаратов. Ирина Николаева, главный врач Республиканского кардиологического центра, главный внештатный специалист-кардиолог Минздрава Республики Башкортостан

Спасали молодую маму коллективом сразу четырех больниц. Консультацию по видеосвязи давали медики и из федеральных центров Москвы. После таких сложных случаев пациенты становятся родными, признаются врачи.

Все-таки своевременное обращение за медпомощью избавляет нас от тяжелых последствий. Надо максимально быстро обратиться к врачу при симптомах ОРВИ, особенно если вы беременны, или при симптомах осложнения беременности, если вы донашиваете ребенка. Татьяна Саубанова, заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан