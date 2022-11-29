В Башкирии врачи спасли женщину и ее ребенка, едва не погибших во время родов

Санавиацией вытащили с того света. В Башкортостане врачи спасли женщину и ее малыша, которые едва не погибли во время родов. Из-за серьезного осложнения, которое дал вирус, женщина попала вначале в реанимацию, а затем впала в кому. Врачам удалось сделать практически невозможное.
Это первый момент, когда Руфина Ахмадуллина увидела своего новорожденного малыша. Пока только на фотографии. Женщина едва начала приходить в себя после нескольких дней комы, в которой она оказалась сразу после родов.
Еще во время беременности женщина заболела бактериальной пневмонией, правда, в больницу обращаться не стала. При родах инфекция дала осложнение, практически все внутренние органы перестали работать. Сильнее всего пострадало сердце. Из Октябрьского Руфину на консилиуме было решено перевезти санавиацией в Республиканский кардиоцентр.
Спасали молодую маму коллективом сразу четырех больниц. Консультацию по видеосвязи давали медики и из федеральных центров Москвы. После таких сложных случаев пациенты становятся родными, признаются врачи.
Сейчас жизни Руфины ничего не угрожает, правда, предстоит долгий курс реабилитации. Малыша также удалось спасти усилиями врачей Октябрьской перинаталки. Ребенок уже находится дома. А сегодня после выписки к нему отправилась и мама.