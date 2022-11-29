Известно, когда завершится реконструкция Театра кукол в Уфе

Новогодние представления в Театре кукол могут показать уже в следующем году. Реконструкция и строительство нового корпуса идут в соответствии со сроками. Каркас закрыли, часть здания уже отапливается. Рабочие занимаются внутренней отделкой, обеспечивают пожарную безопасность. В большом зале начинают монтаж оборудования. Оно, к слову, обеспечит новый уровень представлений.

Пока вместо софитов сверкают искры от шлифовальной машины. На сцене не актёры в театральных нарядах, а строители в рабочей одежде. Своё представление начинают с безопасности. Устанавливают спринклерную систему, монтируют трубы для воды. Они нужны, чтобы предотвратить пожар.

Зелёная труба – это спринклерная система, она находится постоянно под водой. Сама вся суть это находится в насосном подвале, там будут такие хорошие насосы – при большой давлении они будут подавать очень большой напор воды. Полностью безопасно для театра и для посетителей. Никита Сергеев, бригадир по монтажу ООО «Теплострой»

Постановки после завершения реконструкции станут ярче. На сцене будут установлены два рир-проектора, которые позволят добавить спецэффекты в спектакль. Управление – из операторской кабины.

В окошечке рир-проекционная, там стоят два проектора. Будет во всю ширину задника. Задник – это специальное просветное полотно для рир-проекции. Олег Суворов, главный инженер фирмы «Имлайт-шоутехник»

Куклы-актёры будут выступать как живые артисты – на сцене, её высоту можно будет регулировать. Это станет возможным благодаря новому проекту.

Мы находимся под подмостками. Оборудование будет монтировать организация из Кирова. Сцена получится подвижная, что должно облегчить работу сотрудникам театра.

Из старого здания переселят административный блок. Останется творческое пространство, которое займут преимущественно артисты. Удобнее разместят и рабочий транспорт. Гараж спроектировали так, что он не будет мешать жителям соседнего дома – люди жаловались на автомобильные выхлопы под окнами. Теперь помещение будет находиться со стороны улицы Ладыгина. Кстати, под одним из старейших театров республики была обнаружена неожиданная находка, которая могла помешать работам.

Сложность этого объекта в том, что здесь стеснённые условия, жилые дома, коммуникации. Здесь даже среди коммуникаций были провода от трамвайной линии, которая была на проспекте. Евгений Федяев, заместитель начальника отдела Управления капитального строительства Республики Башкортостан