В Уфе прошла пресс-конференция ВК «Урал»

«Урал» в четвёрке. Сегодня состоялась пресс-конференция уфимского волейбольного клуба. В мероприятии приняли участие президент «Урала» Валерий Багметов, главный тренер команды Юрий Лисицкий, капитан Егор Феоктистов, а также менеджер Дмитрий Шуравин. На пресс-конференции обсудили текущие успехи, трансферную политику клуба и многое другое.
Шестиматчевая победная серия и четвёртое место в турнирной таблице. Результаты волейбольного клуба «Урал» по итогам первых девяти матчей не могут не радовать руководство и тренерский штаб команды. А на домашнем стадионе «Динамо» уфимская команда и вовсе не знает поражений. Четыре победы и всего три проигранных сета.
В этом году, по словам руководства, финансирование клуба стабильное. Однако бюджет команды находится не на уровне топ-клубов Суперлиги, а в районе команд из середины турнирной таблицы. В этом сезоне «Урал» здорово играет именно с такими коллективами. В октябре уфимцы остановили уверенно набравший ход «Факел». Недавно обыграли крепкие команды АСК, «Белогорье» и красноярский «Енисей». В пятницу «Урал» в гостях сыграет против «Нефтяника» из Оренбурга.
В межсезонье состав команды стал сбалансированным. На две легионерские позиции пришли очень качественные игроки. Опытный аргентинский связующий Максимилиано Каванна сходу стал лидером «Урала». На позицию доигровщика взяли 23-летнего Амирхоссейна Эсфандияра. Иранец – лучший в «Урале» по количеству набранных очков в этом сезоне: в восьми матчах Эсфандияр принёс своей команде 101 очко.
Победы «Урала» вернули и болельщиков на трибуны. Теперь найти билет на домашний матч команды не так и просто. Но с середины декабря уфимский клуб ждёт настоящая проверка на прочность: пять матчей подряд против претендентов на медали, включая игры с казанским «Зенитом» и московским «Динамо».