В Уфе прошла пресс-конференция ВК «Урал»

«Урал» в четвёрке. Сегодня состоялась пресс-конференция уфимского волейбольного клуба. В мероприятии приняли участие президент «Урала» Валерий Багметов, главный тренер команды Юрий Лисицкий, капитан Егор Феоктистов, а также менеджер Дмитрий Шуравин. На пресс-конференции обсудили текущие успехи, трансферную политику клуба и многое другое.

Шестиматчевая победная серия и четвёртое место в турнирной таблице. Результаты волейбольного клуба «Урал» по итогам первых девяти матчей не могут не радовать руководство и тренерский штаб команды. А на домашнем стадионе «Динамо» уфимская команда и вовсе не знает поражений. Четыре победы и всего три проигранных сета.

Я всегда всем недоволен, собой в первую очередь, несмотря на то, что какой-то результат. Я, наоборот, подмечаю и вижу только недостатки, четвертое место – это хорошо, но для того, чтобы нам с 5 по 8 занять, очень много работать надо, и очень много ошибок в игре команды, над этим и работаем. Валерий Багметов, президент волейбольного клуба «Урал»

В этом году, по словам руководства, финансирование клуба стабильное. Однако бюджет команды находится не на уровне топ-клубов Суперлиги, а в районе команд из середины турнирной таблицы. В этом сезоне «Урал» здорово играет именно с такими коллективами. В октябре уфимцы остановили уверенно набравший ход «Факел». Недавно обыграли крепкие команды АСК, «Белогорье» и красноярский «Енисей». В пятницу «Урал» в гостях сыграет против «Нефтяника» из Оренбурга.

Дальше к нам приезжает «Нова», Новокуйбышевск – команда, голодная до побед. У них серия, которую они хотят прервать. Раненый зверь самый опасный, их нельзя недооценивать. Юрий Лисицкий, главный тренер волейбольного клуба «Урал»

В межсезонье состав команды стал сбалансированным. На две легионерские позиции пришли очень качественные игроки. Опытный аргентинский связующий Максимилиано Каванна сходу стал лидером «Урала». На позицию доигровщика взяли 23-летнего Амирхоссейна Эсфандияра. Иранец – лучший в «Урале» по количеству набранных очков в этом сезоне: в восьми матчах Эсфандияр принёс своей команде 101 очко.

Пришло много опытных игроков. На самом деле, если честно, это не совсем показательно, что сейчас команда на 4-м месте, будем смотреть в конце сезона. Надеюсь, что будет все то же самое, приложим все усилия для этого, посмотрим в конце сезона. Егор Феоктистов, капитан волейбольного клуба «Урал»