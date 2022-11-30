В Уфе прошло первенство Башкирии по фехтованию среди спортсменов до 15 лет

В Центре спортивной подготовки Римы Баталовой в Уфе прошло первенство республики по фехтованию среди спортсменов до 15 лет. В этих соревнованиях приняло участие 59 мальчиков и столько же девочек.

Помимо спортсменов из Уфы на дорожки вышли представители Нефтекамска. Правила для фехтовальщиков в этом возрасте немного отличаются от регламента, который применяется для взрослых спортсменов.

Нюансы есть. Время поединка сокращено на две минуты. Количество уколов тоже сокращено. Но даже за этот период времени ребята могут проявить себя. Марат Хисамутдинов, главный судья соревнований

У мальчиков победитель первенства России прошлого года Давлат Хайретдинов стал вторым, уступив Константину Гайнильзянову. У девочек победу праздновала Полина Перетятько. Прошедшие соревнования стали последним этапом подготовки к главному старту года. Первенство России пройдет в Казани 7 декабря. В столицу Татарстана отправится 12 мальчиков и 12 девочек из Башкортостана.