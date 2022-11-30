В Уфе прошло первенство Башкирии по фехтованию среди спортсменов до 15 лет

В Центре спортивной подготовки Римы Баталовой в Уфе прошло первенство республики по фехтованию среди спортсменов до 15 лет. В этих соревнованиях приняло участие 59 мальчиков и столько же девочек.
Помимо спортсменов из Уфы на дорожки вышли представители Нефтекамска. Правила для фехтовальщиков в этом возрасте немного отличаются от регламента, который применяется для взрослых спортсменов.
У мальчиков победитель первенства России прошлого года Давлат Хайретдинов стал вторым, уступив Константину Гайнильзянову. У девочек победу праздновала Полина Перетятько. Прошедшие соревнования стали последним этапом подготовки к главному старту года. Первенство России пройдет в Казани 7 декабря. В столицу Татарстана отправится 12 мальчиков и 12 девочек из Башкортостана.