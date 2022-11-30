В ходе СВО на Украине погиб боец башкирского добровольческого отряда Ринат Фаттахов

В ходе проведения СВО на Украине погиб доброволец из Учалинского района Ринат Фаттахов. Об этом рассказали в пресс-службе муниципалитета.

Мужчина родился в селе Комсомольск 22 ноября 1978 года. Он был призван в ряды российской армии в 1996 году. В июне 2022 года Ринат Фаттахов отправился добровольцем в зону специальной военной операции. 20 ноября мужчина погиб, выполняя боевое задание.