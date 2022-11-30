В ходе СВО на Украине погиб боец башкирского добровольческого отряда Ринат Фаттахов

В ходе проведения СВО на Украине погиб доброволец из Учалинского района Ринат Фаттахов. Об этом рассказали в пресс-службе муниципалитета.
Мужчина родился в селе Комсомольск 22 ноября 1978 года. Он был призван в ряды российской армии в 1996 году. В июне 2022 года Ринат Фаттахов отправился добровольцем в зону специальной военной операции. 20 ноября мужчина погиб, выполняя боевое задание.
Вчера, 29 ноября, в Доме культуры родного села Рината Фаттахова состоялась церемония прощания. Проводить погибшего в последний путь пришли его родные, друзья, одноклассники, а также ветераны боевых действий, земляки и представители власти.
Редакция bash.news выражает искренние соболезнование семье Рината Фаттахова