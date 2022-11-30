В Стерлитамаке задержан водитель с 173 неоплаченными штрафами

В Башкирии продолжается операция ГИБДД по выявлению злостных нарушителей. В Стерлитамак во время проверки документов выяснилось, что у водителя 173 недоплаченных штрафа на сумму 93 тысяч рублей.
У 29-летнего владельца автомобиля также имеется задолженность по кредитным платежам 304 тысячи, за которую полагается арест транспортного средства. Автомобиль помещён на штрафстоянку.
Госавтоинспекция напоминает, за неуплату штрафа в 60-дневный срок предусмотрена административная ответственность в виде двукратного увеличения суммы неуплаченного административного штрафа, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.
Узнать о наличии штрафов можно на официальном сайте ГИБДД, а также на портале www.gosuslugi.ru.