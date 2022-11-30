В Башкирии из-за пьяного водителя едва не погибли маленькие пассажиры

В Баймакском районе перед судом предстал местный житель, которого обвинили в нарушении правил дорожного движения и в вождении в нетрезвом виде.

В сентября пьяный мужчина передвигался на машине «Пежо 206». Он не справился с управлением и врезался в дерево. При этом в салоне авто во время аварии находились два маленьких ребёнка мужчины. Они получили тяжёлые травмы.