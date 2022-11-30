Как работать предпринимателям на внешнем рынке. В Уфе прошло заседание клуба экспортёров. Эксперты обсудили вопросы, связанные с валютой, с финансированием сделок и транзакцией. За последние полгода был введён ряд изменений.

Например, появилась возможность расчета с потребителями надежным способом, в перечень входят взаимозачёты, встречные поставки. Также указом президента страны был разрешён расчет в наличной валюте, что, по словам специалистов, является беспрецедентной ситуацией в истории развития валютного контроля.

На заседании выступили представители банков. По словам экспертов, пути решения есть. Для тех, кто сейчас начинает работу на экспорт, существует поддержка. В Башкортостане её оказывает Министерство по внешнеэкономическим связям и республиканский центр поддержки экспорта. Есть программы по возмещению и авансированию логистических расходов. В том числе специалисты занимаются адаптацией франшиз под иностранный рынок. Сейчас в работе несколько таких заявок. Основываются на примере экспорта мёда в Эмираты.