В аэропорту Уфы задержали мужчину, который совратил девочку в лифте

В аэропорту Уфы задержали подозреваемого в совращении 11-летней девочки. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.

26 ноября местная жительница сообщила, что на её дочь в лифте напал неизвестный. Мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девочки. Как сообщила семья, школьницу встретили мама и сестра, однако старшие пошли в магазин, а девочка одна пошла до дома, где на неё и напал мужчина. Пострадавшей удалось забежать в квартиру, когда двери лифта раскрылись.

Как сообщили правоохранители, по данному факту было возбуждено уголовное дело. Подозреваемого в преступлении удалось задержать в аэропорту столицы. Им оказался 25-летний уроженец Бурятии, который приехал в Башкирию на заработки.

Следователями-криминалистами и следователями территориального следственного отдела СКР совместно с сотрудниками полиции на месте происшествия был незамедлительно организован комплекс следственно-оперативных и технических мероприятий. Брошены значительные силы на изучение и анализ камер видеонаблюдения, подворовой обход и допрос возможных очевидцев преступления, проверку ранее судимых лиц, а также проведены иные мероприятия. Благодаря грамотно организованной работе вскоре личность злоумышленника была установлена. Узнав о его розыске за совершенное преступление, мужчина планировал вернуться на родину. пресс-служба СУ СКР по РБ