В аэропорту Уфы задержали мужчину, который совратил девочку в лифте

В аэропорту Уфы задержали подозреваемого в совращении 11-летней девочки. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.
26 ноября местная жительница сообщила, что на её дочь в лифте напал неизвестный. Мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девочки. Как сообщила семья, школьницу встретили мама и сестра, однако старшие пошли в магазин, а девочка одна пошла до дома, где на неё и напал мужчина. Пострадавшей удалось забежать в квартиру, когда двери лифта раскрылись.
Как сообщили правоохранители, по данному факту было возбуждено уголовное дело. Подозреваемого в преступлении удалось задержать в аэропорту столицы. Им оказался 25-летний уроженец Бурятии, который приехал в Башкирию на заработки.
После предъявления собранных доказательств мужчина сознался в содеянном. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.