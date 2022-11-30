В Башкирии предприниматели предложили создать медицинский кластер

Башкирские предприниматели предложили создать в республике медицинский кластер. В него смогут войти компании, которые производят различные аппараты лечебной направленности, например, устройства для реабилитации, протезы и не только. Сегодня Радий Хабиров провел выездное заседание «Промчаса» на базе одного из таких предприятий.

После осмотра производственной площадки глава региона обсудили с руководителями компаний волнующие вопросы. Были даны поручения чиновникам на местах оказать содействие в решении проблемных ситуаций, например, подбора подходящего участка для организации цехов и не только.