Эксперты из Башкирии прокомментировали рейтинг ВЦИОМ о доверии Владимиру Путину

Владимиру Путину стали больше доверять. Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения провели аналитику за две недели. С 14 по 20 ноября этого года показатель одобрения деятельности президента России поднялся на больше чем на 1 пункт и составил 75%.
По состоянию на 25 ноября о своём положительном мнении о руководителе страны заявили 78,7 россиян, о его деятельности – 75%. Такие данные предоставляет ВЦИОМ. Также вырос рейтинг оценки работы премьер-министра и правительства страны. Эксперты объясняют такую тенденцию в связи с проведением специальной военной операции.