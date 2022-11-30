Эксперты из Башкирии прокомментировали рейтинг ВЦИОМ о доверии Владимиру Путину

Владимиру Путину стали больше доверять. Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения провели аналитику за две недели. С 14 по 20 ноября этого года показатель одобрения деятельности президента России поднялся на больше чем на 1 пункт и составил 75%.

По состоянию на 25 ноября о своём положительном мнении о руководителе страны заявили 78,7 россиян, о его деятельности – 75%. Такие данные предоставляет ВЦИОМ. Также вырос рейтинг оценки работы премьер-министра и правительства страны. Эксперты объясняют такую тенденцию в связи с проведением специальной военной операции.

Высокий рейтинг президента страны обусловлен тем, что на сегодня нет аналогичного по масштабности личности лидера. Соответственно, внешняя и внутренняя политика позволяют характеризировать человека как ответственного, требовательного. Эти качества импонируют обществу. Спецоперация, которую ведет наша страна, консолидировала наше общество вокруг главнокомандующего.

Марат Марданов, директор Центра гуманитарных исследований Республики Башкортостан, кандидат политических наук

Наша страна находится в состоянии противодействия с блоком НАТО, со странами, которые фактически открыто выступают. Опрос выражает мнение народа, который поддерживают президента.

Ильгиз Султанмуратов, кандидат социологических наук
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