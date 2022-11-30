В Башкирии впервые провели операцию по имплантации металлического желудочка сердца

Вживление инновационного механизма прошло в клинике БГМУ. Использована технология магнитной левитации.
Сердце пациента стучит ритмично, а вот мощности ему не хватает. Тяжелая сердечная недостаточность, вылечить недуг таблетками уже не получится. Работу органа отныне будет обеспечивать искусственная система. Ювелирная работа занимает порядка трех часов.
На верхушку левого желудочка устанавливают насос. Он забирает кровь, в обход сердца доставляет ее в аорту. Устройство работает с помощью системы магнитов. Такой механизм снижает риск образования тромбов.
После установки девайса наружу выводят кабель, его соединяют с котроллером и с источником питания. Внешне выглядит как кобура, надо всегда носить с собой. Зарядки хватает на 17 часов.
Насос заменяет работу левого желудочка. В некоторых случаях просто дает ему отдохнуть после перенесенного заболевания. В дальнейшем его можно убрать. Ежегодно в республике требуется более 100 донорских сердец – потребность в органе высокая.
Имплантация желудочка – новое слово в кардиохирургии. Альтернативный вариант пересадке сердца. Работа тонкая и сложная – в России не более 30 человек с таким механизмом в груди. Пациенты с искусственным органом ведут обычную жизнь, тут главное не забывать вовремя заряжать аппарат.
Сегодня работа по имплантации была совместная с ведущими в стране мастерами сердечных дел. Уже завтра пациента с таким же диагнозом будет оперировать самостоятельно бригада врачей клиники БГМУ.