В Башкирии впервые провели операцию по имплантации металлического желудочка сердца

Вживление инновационного механизма прошло в клинике БГМУ. Использована технология магнитной левитации.

Сердце пациента стучит ритмично, а вот мощности ему не хватает. Тяжелая сердечная недостаточность, вылечить недуг таблетками уже не получится. Работу органа отныне будет обеспечивать искусственная система. Ювелирная работа занимает порядка трех часов.

Сегодня произошел перекрест количество механических систем кровообращения, превысило количество трансплантаций – технология позволяет дождаться донора. У некоторых используется как окончательный метод терапии. Они живут с искусственным желудочком навсегда. Геннадий Хубулава, главный кардиохирург Северо-западного региона, Академик РАН

На верхушку левого желудочка устанавливают насос. Он забирает кровь, в обход сердца доставляет ее в аорту. Устройство работает с помощью системы магнитов. Такой механизм снижает риск образования тромбов.

После установки девайса наружу выводят кабель, его соединяют с котроллером и с источником питания. Внешне выглядит как кобура, надо всегда носить с собой. Зарядки хватает на 17 часов.

Насос заменяет работу левого желудочка. В некоторых случаях просто дает ему отдохнуть после перенесенного заболевания. В дальнейшем его можно убрать. Ежегодно в республике требуется более 100 донорских сердец – потребность в органе высокая.

Трансплантация лучше и для здравоохранения, и для человека. Пересадка почки спасает от гемодиализа. А вот сердце дает возможность жить. Валентин Павлов, ректор БГМУ, Академик РАН

Имплантация желудочка – новое слово в кардиохирургии. Альтернативный вариант пересадке сердца. Работа тонкая и сложная – в России не более 30 человек с таким механизмом в груди. Пациенты с искусственным органом ведут обычную жизнь, тут главное не забывать вовремя заряжать аппарат.

В Уфе операция по установке искусственного сердца проводится впервые. Однако в будущем, после инфраструктурных преобразований и обучения медиков, операции по вживлению этого аппарата в сердце будут проводиться чаще. Умит Керван, руководитель департамента сердечной недостаточности больницы г. Анкары