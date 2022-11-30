В Уфе провели чемпионат и первенство по спортивной акробатике памяти Заита Батырбаева

В Уфе прошел чемпионат и первенство республики по спортивной акробатике памяти заслуженного работника физической культуры и спорта Башкортостана Батырбаева Заита Закиева. Участие принимали 450 участников из разных городов. Спортсмены приехали из Стерлитамака, Салавата, Октябрьского и Уфы. Это отборочный турнир на чемпионат Приволжского федерального округа. Победители отправятся защищать честь республики в Киров.

Спортивная акробатика привлекает не только зрелищными выступлениями, но и эффектным внешним видом спортсменок. Костюм, прическа, макияж – все это создает образ для выступлений. И, конечно, влияет на оценку судей. Именно поэтому каждая деталь образа прорабатывается совместно с тренером и хореографом – мелочей в этом виде спорта нет. Купальники для акробатики яркие и разноцветные. Для их украшения используются всевозможные принты и вставки, рисунки и блестки.

Выступали участницы турнира в парных и групповых дисциплинах. Ясмина Шайхутдинова занимается спортивной акробатикой всего год, но уже выступает на масштабных соревнованиях и занимает призовые места. На этом турнире паре удалось завоевать бронзовую медаль.

Я пришла год назад, потому что я захотела, у меня спортивный характер. Ясмина Шайхутдинова, бронзовый призер соревнований

Аделина Шарипова занимается пятый год. Спортсменке удалось завоевать значок кандидата в мастера спорта, сейчас она бьется за победу на соревнованиях, чтобы стать мастером спорта.

Надо дальше стараться, идти к своей цели, готовиться. Аделина Шарипова, бронзовый призер соревнований

Ульяна Артемьева и Илария Минибаева выступают в паре по первому спортивному разряду и занимаются акробатикой семь лет. Участие они принимали во многих соревнованиях. Недавно прошел «Кубок Урала» в Екатеринбурге, где спортсменки остановились в шаге от пьедестала.