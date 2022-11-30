В Уфе в колёсах нашли котёнка, истекающего кровью

Сегодня, 30 ноября, в службу спасения обратились жители Уфы, которые нашли в колёсах автомобиля истекающего кровью котёнка.

Уфимец услышал жалобное мяуканье, когда шёл домой. В колесе одного из припаркованных автомобилей он нашёл котёнка, который застрял. Вытащить самостоятельно очевидцы животное не смогли. Мужчина и хозяйка машины побоялись причинить ещё больший вред котику.

Выяснилось, что лапки котёнка застряли между тормозным диском и суппортом. Специалистам Управления гражданской защиты удалось безопасно вытащить пострадавшего зверька. Его сразу повезли в ветеринарную клинику.