В Уфе проходят чемпионат и первенство республики по боксу

В соревнованиях принимают участие 375 спортсменов со всех районов и городов Башкортостана. По итогам этих соревнований лучшие боксёры войдут в состав сборной республики.
Башкирский бокс переживает настоящий бум. Спортсмены из нашей республики показывают хорошие результаты на уровне страны. Это в свою очередь привлекает в секции все больше юных спортсменов. Соревнования, которые проходят в республиканской школе-интернате №5, – это одновременно и просмотр ближайшего резерва сборной, и возможность попробовать себя на большом ринге для детей.
Основные силы башкирского бокса недавно принимали участие в международном турнире в Белоруссии. Медальный урожай – две бронзы. Вице-чемпион России Артур Субханкулов сейчас работает в составе сборной России на сборах в Кисловодске. Там проходит подготовка к международному турниру в Узбекистане. В чемпионате Башкортостана в этом году принимает участие около 100 женщин.
Перед началом поединков руководство поздравило Азалию Аминеву с победой на чемпионате России. Азалия приехала на соревнования с командой города Октябрьского, чтобы поддержать молодых спортсменов. Во время боев она выступает в роли секунданта. Сейчас чемпионка страны готовится к турниру в Казахстане, который пройдет 16 декабря.
Чемпионат и первенство республики по боксу в самом разгаре. Завершатся соревнования в субботу 3 ноября.