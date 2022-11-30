В Уфе проходят чемпионат и первенство республики по боксу

В соревнованиях принимают участие 375 спортсменов со всех районов и городов Башкортостана. По итогам этих соревнований лучшие боксёры войдут в состав сборной республики.

Башкирский бокс переживает настоящий бум. Спортсмены из нашей республики показывают хорошие результаты на уровне страны. Это в свою очередь привлекает в секции все больше юных спортсменов. Соревнования, которые проходят в республиканской школе-интернате №5, – это одновременно и просмотр ближайшего резерва сборной, и возможность попробовать себя на большом ринге для детей.

В этих соревнованиях принимают участие спортсмены, которые не отобрались выше. Те спортсмены, которые выступают на чемпионатах России, у нас здесь не принимают участие. За исключением Артура Мухтарова и Бекхана Исраилова. Мария Карабанова, старший тренер мужской сборной Республики Башкортостан по боксу

Основные силы башкирского бокса недавно принимали участие в международном турнире в Белоруссии. Медальный урожай – две бронзы. Вице-чемпион России Артур Субханкулов сейчас работает в составе сборной России на сборах в Кисловодске. Там проходит подготовка к международному турниру в Узбекистане. В чемпионате Башкортостана в этом году принимает участие около 100 женщин.

У нас есть девочка 15-16 лет, которая входит в состав сборной. Она выиграла в этом году у нас Россию. Моя воспитанница Мария Казакова. По женщинам у нас Азалия Аминева выиграла взрослый чемпионат и входит в состав сборной России. Флюра Насырова, старший тренер женской сборной Республики Башкортостан по боксу

Перед началом поединков руководство поздравило Азалию Аминеву с победой на чемпионате России. Азалия приехала на соревнования с командой города Октябрьского, чтобы поддержать молодых спортсменов. Во время боев она выступает в роли секунданта. Сейчас чемпионка страны готовится к турниру в Казахстане, который пройдет 16 декабря.

Соревнования очень хорошего уровня. Ребят очень много приехало, 350 участников, что достаточно много для турнира такого уровня в Башкортостане. Бокс набирает обороты, и это очень здорово. Азалия Аминева, чемпионка России по боксу