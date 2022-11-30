Спортсмены из Башкирии завоевали 9 медалей турнира по пауэрлифтингу «Содружество наций»

В Туле завершились международные соревнования «Содружество наций». В турнире по пауэрлифтингу приняли участие более 500 спортсменов из 62 регионов России и 13 дружественных стран. Атлеты из Башкортостана завоевали на соревнованиях девять медалей. Об успехах воспитанников спортшколы №22 и об их пути к победам – в нашем сюжете.
По стопам старшего брата. Вот уже четыре с половиной года Кристина Зыкова занимается пауэрлифтингом, куда привел её старший брат, мастер спорта. Кристина поехала на турнир в Тулу уже с хорошим бэкграундом. Спортсменка стабильно попадает в медали соревнований любого уровня. Вот и на «Содружестве наций» подопечная Олега Салманова заняла третье место. Сумев взять подходы в дисциплине жим лежа в 105 и 110 килограммов, Зыкова остановилась на отметке в 120 килограммов. Попытка не была засчитана из-за отрыва таза.
А вот Глеб Гавриков занимается пауэрлифтингом меньше года. До этого спортсмен было тяжелоатлетом. Достижения в новом виде спорта стали появляться мгновенно: серебро на республиканском уровне, золото на первенстве ПФО и первое место на «Содружестве наций». На соревнованиях в Туле Гавриков остановился на весе в 175 килограммов, однако своей победой остался недоволен – хотел взять больше.
В Тулу отправились порядка тридцати спортсменов из Башкортостана. В дисциплине «жим» среди юношей победителями стали Глеб Гавриков и Иллария Мирхашимова. У женщин сильнейшей стала спортсменка из Октябрьского Ксения Материнская. Среди мужчин победу праздновали Александр Сыкменев и Станислав Урусов. Причём для Станислава эта победа стала первой над его братом Яном. В общей сложности башкирские атлеты принесли в копилку команды пять золотых, две серебряных и три бронзовых медали.
Теперь спортсмены готовятся к новому старту. В марте в Екатеринбурге пройдут чемпионат и первенство страны. Планы у тренеров на этот турнир, естественно, амбициозные.