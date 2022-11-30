Спортсмены из Башкирии завоевали 67 медалей чемпионата России по тхэквондо

Тхэквондисты из Башкортостана завоевали россыпь наград на чемпионате и первенстве России, а также на Фестивале цветных поясов. Соревнования проходили в городе Сочи. Участие принимали более 2000 спортсменов из 53 регионов страны.

Спортсмены постигают не только азы тхэквондо, но и корейский язык – терминов на русском практически нет. Например, хъёнги – это комплексы из атакующих и защитных действий. В этой дисциплине спортсмены заняли третье место на чемпионате. Доказали: языковых преград в спорте нет.

А вот в соревнованиях в специальной технике сборная Башкортостана заняла первое место. Выполняя определённый удар рукой или ногой, необходимо разбить как можно больше досок. Такое упражнение делают и всей командой. Так, в этом виде сборная Башкортостана выполнила пять разных ударов. Набрали 11 баллов. И этого было достаточно для победы.

Ильшат Гареев выступал в трех дисциплинах. В командном хъёнги стал третьим, а в личной и командной спецтехнике победил. За его плечами опыт выступления не только на российских соревнованиях, но и на европейских.