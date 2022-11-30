В Башкирии закроют на реконструкцию мост через реку Ик

В Туймазинском районе Башкирии закроют мост через реку Ик на реконструкцию. Речь идет об объекте на границе между Татарстаном и Башкортостаном на автодороге Октябрьский - Уруссу.
В настоящее время мост находится в аварийном состоянии и требует ремонта. Об этом сообщает глава ГИБДД региона Владимир Севастьянов.
На период реконструкции моста организован объезд по маршрутам Азнакаево - Ютаза-М-5 «Урал», Уруссу-Октябрьский- Абсалямово-Уба и Абсалямово-Александровка. Власти республики рекомендуют заранее продумывать маршрут поездок.