В Башкирии разработают меры поддержки компаний, производящих средства реабилитации

Башкирские предприниматели предложили создать в республике медицинский кластер. В него смогут войти компании, которые производят аппараты лечебной направленности, например, устройства для реабилитации, протезы и не только. Сегодня Радий Хабиров провел выездное заседание «Промчаса» на базе одного из таких предприятий. Итогом стал ряд поручений.

Этот реабилитационный аппарат разработчики назвали аквааттракционом. Комплекс погружает пациента в воду и помимо гидромассажа вытягивает позвоночник. Подобные устройства особенно хороши для больных ДЦП, а также пациентов после травм. Реабилитация – основной профиль этого научно-внедренческого предприятия. За год здесь выпускают 1200 различных моделей. В перспективе объемы намерены увеличить вдвое.

Первым оборудованием, выпущенным на предприятии, стал медицинский насос для перекачки крови и плазмы. Это было в 1991 году. Ну а старт серийному производству дала машина по вытяжению позвоночника. С тех пор линейка значительно расширилась, и на сегодня компания выпускает около 15 различных приспособлений для реабилитации.

Это не тот бизнес, который распространен широко, а потому производителям необходимо оказывать поддержку, отметил глава республики. Радий Хабиров провел выездное заседание «Промчаса», на котором поручил правительству до конца года разработать меры поддержки таких предприятий. В их числе, например, будет субсидирование и льготное кредитование по линии ФРП.

До конца года все юридические вопросы решим, потому по заявкам они будут получать деньги. Сначала небольшие, а потом посмотрим, насколько это объективно, полезно и справедливо. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В республике функционируют 8 полноценных предприятий, связанных с производством изделий для лечения и реабилитации. Компания «ВиЦыАн», например, уже 20 лет делает противопролежневые матрасы и подушки. Заказчики – от Калининграда до Сахалина. Недавно вышли на маркетплейсы. А в условиях санкций предприятие просто сменило поставщиков.

В следующем году компания намерена расширяться, а для этого нужны новые участки. На «Промчасе» Радий Хабиров поручил муниципалитету помочь в выборе подходящей земли, которую затем предприятие сможет освоить под свои нужды.

Был на встрече с главой и производитель бионических протезов. В этом уфимском филиале московского предприятия, можно сказать, выращивают искусственные конечности различных видов и для человека любой комплекции. Среди сотрудников, кстати, тоже есть люди, которые сами используют протезы, что, однако, не мешает им работать.

На базе предприятия есть своя школа ходьбы и стационар на 45 коек, где можно пройти реабилитацию. Руководство выступило с предложением выдачи инвалидам сертификатов, по которым взрослые могли бы за счет бюджета проходить программу восстановления в частных медучреждениях. Идею поддержали и в Минтруде. Радий Хабиров поручил ведомству проработать данный вопрос.

Усилиями энтузиастов у нас в регионе сформировался пул предприятий, выпускающих очень нужное нашим «особенным» жителям оборудование. Мы обязательно предусмотрим в бюджете средства на поддержку таких производств. И будем анализировать, насколько принятые меры эффективны и полезны для вас. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан