В Уфе продолжаются игры Ночной волейбольной лиги Республики Башкортостан

Участие в ней принимают коллективы органов государственной власти, правоохранительных органов и крупнейших предприятий региона. В одной из встреч на площадке Башкирского аграрного университета встретились команды Правительства Башкортостана и Управления Федеральной службы исполнения наказаний по республике.

Основная задача нашей команды – популяризация волейбола. Времени не хватает, поэтому Ночная волейбольная лига так и называется. После работы люди могут поиграть, пообщаться и заняться спортом.

Многие наши сотрудники принимают участие в различных соревнованиях. Также в нашем ведомстве большое внимание уделяется командным видам спорта.

В Башкортостане проводится ведомственный год волейбола. Участие в Ночной волейбольной лиге принимает 21 команда. Они разделены на три группы. Победитель определится весной будущего года. Игры лиги проходят в спортзалах уфимских университетов. В еще одной игре команда «Ростелекома» обыграла команду Минздрава республики.