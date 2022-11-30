В Уфе продолжаются игры Ночной волейбольной лиги Республики Башкортостан

Участие в ней принимают коллективы органов государственной власти, правоохранительных органов и крупнейших предприятий региона. В одной из встреч на площадке Башкирского аграрного университета встретились команды Правительства Башкортостана и Управления Федеральной службы исполнения наказаний по республике.

Основная задача нашей команды – популяризация волейбола. Времени не хватает, поэтому Ночная волейбольная лига так и называется. После работы люди могут поиграть, пообщаться и заняться спортом.

Ирек Сагитов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан

Многие наши сотрудники принимают участие в различных соревнованиях. Также в нашем ведомстве большое внимание уделяется командным видам спорта.

Евгений Макотин, заместитель начальника Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Республике Башкортостан 
Фото №1 - В Уфе продолжаются игры Ночной волейбольной лиги Республики Башкортостан

В Башкортостане проводится ведомственный год волейбола. Участие в Ночной волейбольной лиге принимает 21 команда. Они разделены на три группы. Победитель определится весной будущего года. Игры лиги проходят в спортзалах уфимских университетов. В еще одной игре команда «Ростелекома» обыграла команду Минздрава республики.

Игра была очень упорная, немного уступили. Надо еще немного потренироваться. То, что такая лига появилась, показывает, что спорт в республике развивается.

Ринат Нагаев, главный врач городской клинической больницы №21 г. Уфы

Руководство республики обращает внимание на здоровый образ жизни. Это для молодежи очень важный знак.

Илдар Габитов, ректор Башкирского государственного аграрного университета
Финал Уфимской волны
Пенальти