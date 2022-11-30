В Уфе сотрудники полиции задержали мужчину с крупной партией наркотиков

Как установили полицейские, задержанный приобретал запрещенные вещества в сети Интернет для дальнейшего сбыта. Для конспирации своей преступной деятельности и не привлечения внимания со стороны правоохранительных органов, злоумышленник раскладывал закладки во время прогулок, используя при этом тайники в деревьях и другие природные рельефы местности.

пресс-служба МВД по РБ