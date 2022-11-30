В Уфе сотрудники полиции задержали мужчину с крупной партией наркотиков

В башкирской столице полицейские задержали 39-летнего мужчину, которого подозревают в сбыте наркотиков. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по РБ.
В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции задержали автомобиль. В ходе досмотра водителя был обнаружен контейнер с наркотическим веществом.
Далее при досмотре автомобиля в багажнике оперативники обнаружили и изъяли полимерный пакет с множеством пакетиков с наркотическим веществом. По заключению экспертов изъятое вещество является растительным наркотиком общей массой около двух грамм и синтетическим наркотиком общей массой более 100 грамм.
Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 20 лет тюрьмы.