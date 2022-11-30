В Уфе сотрудники полиции задержали мужчину с крупной партией наркотиков

В башкирской столице полицейские задержали 39-летнего мужчину, которого подозревают в сбыте наркотиков. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по РБ.

Фото №1 - В Уфе сотрудники полиции задержали мужчину с крупной партией наркотиков

В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции задержали автомобиль. В ходе досмотра водителя был обнаружен контейнер с наркотическим веществом.

Далее при досмотре автомобиля в багажнике оперативники обнаружили и изъяли полимерный пакет с множеством пакетиков с наркотическим веществом. По заключению экспертов изъятое вещество является растительным наркотиком общей массой около двух грамм и синтетическим наркотиком общей массой более 100 грамм.

Как установили полицейские, задержанный приобретал запрещенные вещества в сети Интернет для дальнейшего сбыта. Для конспирации своей преступной деятельности и не привлечения внимания со стороны правоохранительных органов, злоумышленник раскладывал закладки во время прогулок, используя при этом тайники в деревьях и другие природные рельефы местности.

пресс-служба МВД по РБ

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 20 лет тюрьмы.

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